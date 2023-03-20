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3 часа назад

Эксперты перечислили самые счастливые страны в мире

Катерина Саломе

Ежегодно по заказу ООН группа экспертов готовит ежегодный Всемирный доклад счастья (World Happieness Report). Он публикуется регулярно с 2012 года и содержит информацию о самых счастливых странах мира, пишет ТАСС.

Названы самые счастливые страны в мире
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этом году первое место в очередной раз заняла Финляндия, выйдя вперед с большим отрывом. Также в тройку лидеров вошли Дания и Исландия. Четвертое место досталось Израилю. Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия оказались в десятке самых счастливых стран.

Россия тем временем заняла 70-е место в списке. По сравнению с прошлым годом позиция нашей страны улучшилась, так как в 2022 году она была 80-й. А самыми последними в рейтинге оказались Афганистан и Ливан, заняв 137-е и 136-е места.

Самые маленькие страны мира: топ-12

При составлении ежегодного доклада учитывается множество показателей, собираемых в течение трех лет. Среди них ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.

Ранее мы писали про три самых посещаемых места в мире.

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