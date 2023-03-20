VEGAS приглашает на встречу с Milana Star

26 марта в 15:00 в VEGAS Кунцево состоится встреча с певицей и блогером Milana Star. Все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с юной звездой.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Milana Star – популярная певица и видеоблогер. В свои 13 лет артистка имеет многомиллионную аудиторию в социальных сетях, ее ролики в YouTube набирают миллионы просмотров, она выступает сольно по всей России и дает солдаут-концерты со своим шоу.

На встрече в VEGAS Милана исполнит несколько песен, пообщается с фанатами в формате вопрос-ответ и проведет автограф-сессию. Все желающие получат возможность сделать яркие фото и видео на память о встрече со звездой!

Дата и время: 26 марта, 15:00.