Где в России находятся «Ивановия», «Смирновия» и «Поповия»

Читая про самые распространенные русские фамилии, вы вполне возможно удивлялись, что среди ваших знакомых вовсе нет или почти нет Ивановых или Смирновых.

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А ведь по распространенности эти фамилии в топе.

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Дело в том, что, как установили ученые, фамилии имеют свою географию — привязку к конкретной местности.

Категории фамилий

Проводя подсчеты частотности фамилий в России, ученые разделили их на несколько категорий:

Патронимические — образованные от имен предков — такие как Иванов, Петров, Сидоров и т.д.

Профессиональные — образованные от профессии — такие как Кузнецов, Столяров, Пономарев и т.д.

Звериные — по названию птиц, рыб, животных — такие как Лебедев, Волков, Карасев и т.д.

Приметные — по отличительным чертам человека — такие как Румянцев, Кудрявцев, Мальцев и т.д.

Все другие фамилии, не попадающие ни под одну из вышеперечисленных категорий, были отнесены в «Иные».

Критерии отбора

При расчете частотности фамилий не учитываются крупные города— из-за миграции в них жителей других регионов, что может исказить объективные данные. А сам подсчет проходит в несколько ступеней, начиная с деревень и заканчивая регионами — с усреднением данных на каждом этапе. Что касается самих регионов, то их разделили следующим образом: Западный (Смоленская обл.), Восточный (Костромская обл.), Центральный (Тверская обл.), Северный (Архангельская обл.), Южный (Белгородская, Курская, Воронежская), Северо-Западный (Псковская обл.), Кубанский (казачий), Сибирь.

Закономерности регионов

Ну а теперь об интересных закономерностях. Самой распространенной в стране стала фамилия Смирнов. Также на первом месте она в Восточном и Центральном регионах, а шестое и пятое место занимает, соответственно, в Западном регионе и Сибири. В остальных же — не входит даже в первую 50-ку! Поэтому среднерусскую полосу, где так часто встречаются носители фамилии Смирнов, ученые в шутку прозвали «Смирновией».

А «Ивановией» (Иванов — вторая по распространенности фамилия в стране) — называют Псковскую область. Для этой фамилии есть и своя «антизона»: Ивановых почти нет на Русском Севере. Самая популярна фамилия там — Попов. В общероссийском списке, кстати, эта фамилия занимает почетное четвертое место, уступая другой профессиональной фамилии — Кузнецов.