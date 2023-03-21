"Ритм большого города": Ангелина Вовк о жизни в Москве

Телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк рассказала, что ритм создает в столице России особую жизнь. Подробностями она поделилась в интервью изданию " Москвич Mag ".

По словам Вовк, существует распространенное мнение, что москвичи считаются неприветливыми и мрачными людьми, однако с ним она не согласна. По мнению телеведущей, такой отпечаток накладывают большое количество людей и поездки на метро.