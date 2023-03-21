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2 часа назад

"Ритм большого города": телеведущая Ангелина Вовк о жизни в Москве

Мария Иглина

Телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк рассказала, что ритм создает в столице России особую жизнь. Подробностями она поделилась в интервью изданию "Москвич Mag".

"Ритм большого города": Ангелина Вовк о жизни в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вовк, существует распространенное мнение, что москвичи считаются неприветливыми и мрачными людьми, однако с ним она не согласна. По мнению телеведущей, такой отпечаток накладывают большое количество людей и поездки на метро.

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"Трудно: пробки, огромное количество спешащих и не смотрящих по сторонам людей. Но ритм большого города диктует какую-то особую жизнь — только когда мы возвращаемся домой, мы можем выдохнуть", — поделилась Вовк.

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Места,Ангелина Вовк,
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