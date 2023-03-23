Сезон цветения сакуры начался в Японии

В Японии начался сезон Ханами – это традиция любования цветами сакуры. В токийских парках сейчас сотни посетителей, передает «МИР 24».

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Посмотреть на эту природную красоту приезжают не только местные жители, но и многочисленные туристы. Они фотографируются на фоне вишневого дерева семьями, а также делают селфи.