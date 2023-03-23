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1 час назад

Сезон цветения сакуры начался в Японии

Мир24

В Японии начался сезон Ханами – это традиция любования цветами сакуры. В токийских парках сейчас сотни посетителей, передает «МИР 24».

Сезон цветения сакуры начался в Японии
Фото: unsplashunsplash

Посмотреть на эту природную красоту приезжают не только местные жители, но и многочисленные туристы. Они фотографируются на фоне вишневого дерева семьями, а также делают селфи.

Ханами отмечают в стране восходящего солнца уже 1200 лет. Правда, пандемия ненадолго нарушила традицию. Последние три года в парках Токио были запрещены вечеринки и пикники под сакурой. Теперь ограничения сняли.

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