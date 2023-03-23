Где находится самое опасное место России

Территорию, которая тянется вдоль правого притока реки Вилюй, якуты называют «долиной Смерти».

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Согласно преданиям, в этом месте расположены огромные котлы, наполовину зарытые в землю.

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Под своеобразными «полусферами» когда-то ночевали охотники или заплутавшие путники. Однако после того, как многие из них заболели или умерли, старейшины запретили всем ходить в «долину».

Первое свидетельство Маака

Самым первым авторитетным упоминанием о загадочных Вилюйских «котлах» можно считать исследования известного географа Ричарда Маака. Николай Непомнящий, автор книги «100 великих русских путешественников», утверждает, что в 1853 году Маак отправился в экспедицию по реке Вилюй, которая протекает по территории Красноярского края и Якутии. Основными задачами Ричарда Карловича были изучение географии, климата и истории данного района Сибири. Именно в связи с последней целью ученому пришлось выслушать немало легенд, касавшихся так называемой «долины Смерти». В «долине», согласно рассказам местных жителей, располагались закопанные в землю «котлы» неизвестного назначения от 6 до 10 метров в диаметре.

Верил Маак якутским мифам или нет, но имеются сведения о том, что географу удалось увидеть «котлы» своими глазами. Отрывок записи Ричарда Карловича приводят авторы издания «100 знаменитых мистических явлений». «На берегу реки действительно находится гигантский котел из меди. Величина его неизвестна, так как над землей виден только край». Однако представить себе размеры «котла» несложно: Маак указал, что внутри своеобразного «свода» росли несколько деревьев. Примечательно, что река, которую упоминает в своих записях Ричард Маак, называется Алгый Тимирнить, что в переводе означает «большой котел утонул».

Болезни и смерти

Исследователь Якутии Никита Архипов утверждал, что легенда о «долине Смерти» заслуживает внимания хотя бы потому, что названия многих мест в районе реки Вилюй, которые, безусловно, придуманы не вчера, так или иначе связаны с «котлами». Так, если верить автору издания «История Евразии», в бассейне Вилюя есть река Олгуйдах. С местного языка «олгуй» переводится как «котел», а «дах» - это гора по-кельтски. Таким образом, можно сделать вывод о том, что кочующие эвенки обнаружили загадочные «котлы» уже давно. Охотники и оленеводы использовали эти «своды» для укрытия и ночлега. Однако как только стало известно о том, что после пребывания в «котле» люди заболевают и даже умирают, старейшины запретили всем ходить в «долину Смерти».

С тех пор территорию, тянущуюся вдоль реки Алгый, многие стали обходить стороной. Но новые свидетельства о «котлах» не иссякали. Например, Михаил Герштейн в «Энциклопедии НЛО» упоминает геолога, который в 1936 году наткнулся на выступавшую из земли «полусферу». Край ее стенки толщиной около 2 сантиметров был таким острым, что «резал ноготь». А в архиве национальной библиотеки Республики Якутия до сих пор хранится письмо некоего Михаила Корецкого из Владивостока, который бывал в «долине Смерти» не единожды и даже заночевал вместе с товарищами в одном из «котлов». Спустя 3 месяца у одного из них выпали все волосы, а у самого Корецкого на левой стороне головы образовались язвы, которые он безуспешно лечил до конца жизни.

Причины странных явлений

Несмотря на то, что Корецкий наведывался, по его собственным словам, в «долину Смерти» в 1930-х годах, имеются и более поздние свидетельства очевидцев, которым довелось увидеть таинственные объекты своими глазами. Так, если верить Аркадию Вяткину, автору книги «Места силы: Россия плюс Крым», в 1971 году ученые зафиксировали слова эвенка, который утверждал, что в «металлических норах» во льду лежат «худые и черные одноглазые люди в металлических одеждах». Видимо, благодаря подобным рассказам одной из самых распространенных версий происхождения «котлов» является внеземная.