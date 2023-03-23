Мясо на лопате и доширак: что москвичи едят в ресторанах

Борьба идет буквально за каждого гостя, поэтому московские заведения общепита предлагают нечто новое, необычное и даже шокирующее.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Рамблер" рассказывает, где в Москве можно не только поесть и выпить, но и сильно впечатлиться.

"Кусочки"

Если раньше ходили на иммерсивные спектакли, то сейчас можно иммерсивно поесть. Бронировать столик нужно заранее, а находится в ресторане не более двух часов. Желающих очень много. Что же здесь происходит? Все пространство разделено на несколько зон - госпиталь, тюрьма, баня, коммуналка и так далее, в каждой из них разыгрывается собственный сценарий, а гость становится непосредственным участником. Подача блюд также производит сильное впечатление, например, цыпленок на виселице, тартар на лопате, коктейли в медицинских капельницах. Не просто еда, а целое приключение.

"Зойка"

Здесь вы тоже не найдете привычных официантов, да и называться они будут "импресарио", консьерж" или еще каким-то красивым словом. Разговаривать с вами будут не так, как вы привыкли, а например, прочтут стихи, иногда довольно фривольные. Ресторан небольшой, но люди сюда ходят. Из удивительного в меню доширак с утиной грудкой и сосиска в тесте, но есть и более традиционные для ресторанов блюда.

"В темноте"