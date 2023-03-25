Российские древности: мавзолеи Эльтюбю

Сегодня мы с порталом «Российские древности» отправимся в путешествие в Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии.

Фото: InScience InScience

Обычно туда доезжают до Чегемских водопадов, куда проложена асфальтовая дорога. Однако если проехать «сквозь» скалы дальше и не пожалеть подвеску по грунтовой дороге, то можно доехать до села Эльтюбю.

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Здесь на склонах горы расположен «город мертвых» — некрополь Фардык-кешене, одно из самых живописных мест в нашей стране.

Мы побывали там в ходе нашего августовского путешествия на Кавказ в 2022 году. Заодно с некоторым опозданием, но выполним часть обещания, данного нашим читателям.

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Со словом «кешене» читатели «Российских древностей» уже сталкивались. В 2021 году во время нашего путешествия по Уралу в Челябинской области мы посетили мавзолей Кесене, в котором по местному преданию похоронена дочь Тамерлана. Тогда мы рассказали, что «мавзолей Кесене» — это тавтология, ибо «кесене» — или в нашем случае — «кешене» и означает «мавзолей», шире — «наземная гробница».

При поиске литературы может возникнуть путаница. Во-первых, различное написание названия села: «Эльтюбю» («нижняя часть селения») или «Эль-Тюбю», хотя в русском языке более правильно первое.

Во-вторых, чаще в научной литературе вы встретите термин «некрополь у с. Верхний Чегем» или верхнечегемские мавзолеи. Тут тоже нет противоречия: село Эльтюбю вместе с селом Булунгу образует сельское поселение Верхне-Чегемское.

«Город мертвых» — а точнее, наземный некрополь — не единственная группа мавзолеев в Кабардино-Балкарии. Любопытствующих мы адресуем к книге замечательного балкарского археолога Исмаила Муссаевича Мизиева «Средневековые башни и склепы Балкарии и Карачая (XIII – XVIII вв.)» (Нальчик, 1970), которой мы активно пользовались при подготовке материала.

Но Эльтюбю — самая известная группа балкарских мавзолеев и единственная, которую нам удалось посетить.

О происхождении самой идеи мавзолея-кешене ученые спорили. Мизиев считает, что главным условием появления надземных склепов было не столько малоземелье (в ущельях Балкарии и правда, не очень много земли, хотя подземные погребения тоже известны), сколько феодальное расслоение. По его мнению, кешене — это некрополи таубиев, местной знати.

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В 1939 году на Верхне-Чегемском некрополе Фардык побывал ленинградский этнограф Л.И.Лавров. Им впервые были зафиксированы точные размеры наземных усыпальниц и высказано мнение об их местном происхождении. К слову, тогда на Фардыке сохранялось более десятка склепов. Сейчас четыре из них — разрушены, сохранилось всего 7 (из 17 сохранявшихся на 1970 год).

Из них четыре многогранных (один — особой формы, крыша его представляет многогранную пирамиду, завершенную большим замковым камнем — шишаком) и три прямоугольных, с гладкой двускатной крышей. Многогранные склепы окружены стенкой и могилами.