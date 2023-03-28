Творчество и польза на Eco Friendly Fest 2023

Последние приготовления перед стартом Lifestyle-фестиваля осознанного образа жизни Eco Friendly Fest: гостей ждет более 30 эко-брендов, мастер-классы, лекторий, своп и множество активностей для посетителей всех возрастов. Фестиваль состоится 1 и 2 апреля 2023 г. на территории дизайн-завода Флакон.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На эко-маркете в этот раз будет представлено более 30 брендов, среди которых молодые бренды и мастера, создающие экологически чистые товары: органическую и минеральную косметику, домашний декор, стильную одежду и эко-товары для повседневной жизни. На фестивале посетители смогут найти ароматические свечи и другие предметы уюта. А узнать о новых трендах в эко-моде помогут дизайнеры одежды, которые доказывают, что мода может быть социально-ответственной и безопасной для нашей планеты.

«Зеленый» лекторий Eco Friendly Fest порадует яркими спикерами и важными темами о практической стороне эко-привычек. После двух дней лектория гости фестиваля узнают все правила экологичного поведения в повседневной жизни. Среди тем, с которым выступят спикеры: «Дикие леса: восстановить нельзя сохранить». «Эко-осознанные свадьбы или 10 способов уменьшить эко-след своего праздника», «Fair Lables - первый магазин экологичных брендов в России», «Как стать эко-блогером и влюбить в себя зрителя», «Экологичный гардероб», «Как сделать экологичность своей суперсилой в любой сфере жизни», "Экопросвещение: тренды и перспективы".

Интерактивный помощник по полезным сервисам +1Город и РЕБОКСы Laut Recycling/Экософия на Eco Friendly Fest представляют совместную активность: если принести ненужную одежду и текстиль сдать их в специальные боксы РЕБОКСы Laut Recycling/Экософия, то можно получить баллы в программе лояльности в приложении +1Город, а затем обменять их на призы!"

Своп традиционно становится одной из самых популярных частей программы фестиваля. Любой желающий может принести ненужную одежду и подарить ей вторую жизнь на свопе. Партнером свопа выступают +1Люди — проект о грамотной благотворительности в рамках коммуникационного проекта +1. Это открытый и бесплатный ресурс, где каждый может поддержать работу благотворительных фондов России, обратиться за помощью или найти сообщество по интересам.

Пресс-служба

Интерактивная часть программы фестиваля порадует гостей творческими мастер-классами. Яна Шамарова, автор проекта по экопросвещению «Что делать с мусором», проведет мастер-класс, на котором даст участникам интерактивные задания по осознанному потреблению с разбором вопросов ресурсопотребления, его влияния на окружающую среду, жизненного цикла различных категорий потребительских товаров (от машины до зубной щетки) от их создания до утилизации. Яна разберет вопросы бытового потребления. Принять участие в мастер-классе может любой посетитель эко-феста любого возраста. Задания будут организованы по тематикам и предполагают использование настольных инструментов для творчества (карандаши, краски, пластилин).

А для тех, кому по душе более творческие задачи, организаторы фестиваля приготовили мастер-класс по изготовлению подсвечников для чайных свечей из стеклянных мини-баночек, коллажированию из обрезков журналов и на класс по росписи одежды (апсайклингу), на котором гостям предоставят профессиональные краски/кисти, маркеры, шаблоны, трафареты, материалы для украшения! А на мастер-классе по изготовлению куклы из обрезков ткани гости сделают русскую народную куклу «Хороводница». Хороводница - это игровая кукла, которая развивает мелкую моторику рук, внимание, творческое воображение. После мастер-класса организаторы проведут мини-игру с получившимися куклами!

Пресс-служба

Приглашаем провести выходные в эко-сообществе на Eco Friendly Fest!

Регистрация для посетителей на официальном сайте фестиваля.

Место проведения: Москва, дизайн-завод Флакон.

Дата проведения: 1-2 апреля 2023 г., 12:00 — 19:00.