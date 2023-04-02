Как устроена жизнь в Эритрее

Эритрея — одно из самых закрытых государств в Африке. По этой причине ее часто сравнивают с Северной Кореей, но у этого государства есть свои причины не принимать иностранцев и кроются они в истории Эритреи.

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Зависимость от других стран

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Еще давно Эритрея была итальянской колонией в составе Эфиопии. В 1950 году ООН приняла резолюцию, согласно которой страна была освобождена от итальянской зависимости и полноценно стала частью Эфиопии. Однако после этого у жителей страны начались проблемы.

Государство не раз заявляло о том, что жители Эфиопии занимаются дискриминацией выходцев из Эритреи, в результате чего в двух странах начались беспорядки. В 1993 году была провозглашена независимости Эритреи, поэтому страна считается молодой.

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Именно поэтому все сухопутные границы Эритреи закрыты, а иностранцев сюда пускают редко.

80% страны закрыты для посещения

Свободно туристы могут посещать только столицу Эритреи — город Асмара. Это — крупнейший город в стране, и он действительно напоминает Европу: большинство построек и устройство города сохранилось еще от итальянских колонизаторов. Здесь красиво и чисто, есть множество музеев, а людям в Асмаре безопасно находиться практически везде.

Однако 80% страны скрыты от туристов. Чтобы посетить другие города и достопримечательности, нужно брать специальные разрешения в местном министерстве туризма. Между городами стоят КПП, которые проверяют людей, а в отель вас не смогут заселить без этого разрешения.

В Эритрее нет интернета

Люди здесь живут без интернета, как мобильного, так и Wi-Fi. Найти подключение здесь можно, чаще всего оно есть в туристических местах: отелях, музеях и кафе. Один час интернета стоит один доллар, но его качество и скорость оставляют желать лучшего. Поэтому местные не зарегистрированы в социальных сетях, не смотрят кино и сериалы на видеосервисах и общаются друг с другом лично или по стационарному телефону.

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Долгая служба в армии