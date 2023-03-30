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1 час назад

Как выглядит прачечная в Индии: видео

Мария Каткова

Индия — самая густонаселенная страна в мире. Также это — одна из самых бедных стран. Жители крупных городов получают достойную зарплату и могут себе позволить снимать или покупать недвижимость, а у тех, кто находится за чертой бедности, не живут, а выживают.

Так, например, на периферии города Мумбаи расположена самая большая прачечная в мире. Она называется Дхоби Гхат и занимает площадь в 10 гектаров.

Эта прачечная стоит в городе уже более 100 лет. Раньше люди здесь стирали в реке, а теперь делают это в тазах. Водопровода здесь нет, воду набирают в ближайшем водоеме. Примечательно, что люди здесь не только занимаются стиркой, они же в этих бараках живут.

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Здесь живут люди из касты дхоби — низшей в Индии. Традиционно они занимаются стиркой белья. Остальным кастам здесь жить и работать запрещено.

Подробно эту прачечную показал в своем видео в TikTok блогер Виталий Багров (@brat_mc).

Смотрите видео и узнаете, как выглядит самая большая прачечная в мире.

Ранее сообщалось, что Индия ограничила пребывание российских туристов в стране.

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