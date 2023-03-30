$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Уникальный фестиваль цветения сакуры пройдет в Крыму

Партнерский материал

27-30 апреля в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA состоится особое мероприятие — Фестиваль цветения Сакуры.

Уникальный фестиваль цветения сакуры пройдет в Крыму
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Специально для этого события соберутся мастера различных японских искусств. В рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой.

Сакура - это символ весны и красоты в Японии. Ее цветение привлекает туристов со всего мира и является одним из самых ярких событий в культурной жизни страны. Для всех гостей Крыма есть уникальная возможность увидеть цветение, которое продлится всего несколько дней и бывает один раз в году.

Сакура имеет глубокий символический смысл для японцев и ассоциируется с красотой, юностью и жизненной энергией. Цветение сакуры означает начало нового цикла жизни и приход весны. Все эти факторы делают цветение сакуры уникальным и неповторимым явлением, которое привлекает туристов и вдохновляет художников и поэтов со всего мира.

Каждый день фестиваля наполнен разнообразной событийной программой. Гости поучаствую в мастер-классах по различным видам искусств Японии, медитациях с приглашенными экспертами, поиграют в японские игры, послушаю концерт японской музыки, посмотрят фаер шоу под барабаны Тайко. 29 и 30 апреля в рамках фестиваля Сакуры пройдет гастроужин «7 принципов самурая», запечатленных в блюдах от шеф-повара ресторана Mandarin Егора Курдицкого.

В программе вечера: welcome-drink, 7 курсов блюд, олицетворяющих каждый из принципов самурая, танцевальные экспириенсы от актеров.

Подробности на сайте организаторов или по номеру телефона: 8 800 222 48 12

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий