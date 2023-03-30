Уникальный фестиваль цветения сакуры пройдет в Крыму

27-30 апреля в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории курорта Mriya Resort & SPA состоится особое мероприятие — Фестиваль цветения Сакуры.

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Специально для этого события соберутся мастера различных японских искусств. В рамках фестиваля пройдут выступления артистов, чайные церемонии, мастер-классы, японская ярмарка и фотосессии под сакурой.

Сакура - это символ весны и красоты в Японии. Ее цветение привлекает туристов со всего мира и является одним из самых ярких событий в культурной жизни страны. Для всех гостей Крыма есть уникальная возможность увидеть цветение, которое продлится всего несколько дней и бывает один раз в году.

Сакура имеет глубокий символический смысл для японцев и ассоциируется с красотой, юностью и жизненной энергией. Цветение сакуры означает начало нового цикла жизни и приход весны. Все эти факторы делают цветение сакуры уникальным и неповторимым явлением, которое привлекает туристов и вдохновляет художников и поэтов со всего мира.

Каждый день фестиваля наполнен разнообразной событийной программой. Гости поучаствую в мастер-классах по различным видам искусств Японии, медитациях с приглашенными экспертами, поиграют в японские игры, послушаю концерт японской музыки, посмотрят фаер шоу под барабаны Тайко. 29 и 30 апреля в рамках фестиваля Сакуры пройдет гастроужин «7 принципов самурая», запечатленных в блюдах от шеф-повара ресторана Mandarin Егора Курдицкого.

В программе вечера: welcome-drink, 7 курсов блюд, олицетворяющих каждый из принципов самурая, танцевальные экспириенсы от актеров.