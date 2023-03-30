«Дикая Мята-2023»: подробности субботнего расписания

«Дикая Мята-2023»: На фестивальном поле вырастет яблоневый сад, Антоха МС презентует новый альбом, а «Слот» сыграет главные хиты за 20 лет! Опубликованы подробности субботнего расписания!

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

16-18 июня 2023

Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Бунырево.

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«Дикая Мята» — крупнейший независимый музыкальный фестиваль — в этом году пройдет 16–18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Гостей фестиваля в 2023 году ждет 100 концертов за три дня — рок, инди, альтернатива, фолк — представили самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

Яблоневый сад на «дикомятном» поле

«Дикая Мята» – не просто мультиформатный музыкальный open-air, но и фестиваль созидания и комфорта. И эти две составляющие проходят через призму всего, что делают организаторы на фестивальной территории. Например, прямо сейчас в глэмпинге возводятся новые дома для гостей, появляются мощеные дорожки, строятся пандусы и многое другое.

В конце апреля организаторы планируют посадить настоящий яблоневый сад – на фестивальном поле появится 150 яблонь, которые своим цветением будут долгие годы радовать гостей фестиваля.

- Год назад с частью команды мы переехали на поле и каждый проведенный здесь день нас учит тому, что единственный верный путь – это путь созидания. Уже построили небольшие дома, пришла очередь сажать деревья и мы решили что это будет яблоневый сад. Вообще, все что мы делаем складывается в душе четким пазлом любви и благодарности, которая позволяет нам двигаться дальше. Мы верим, что музыка не знает границ, единственный понятный всем язык – это язык любви, а самый верный путь – это путь созидания, - комментирует Андрей Клюкин.

На «Дикой Мяте» комфортно всем

«Дикая Мята» по праву считается самым комфортным фестивалем страны. Здесь нет дополнительных сканеров, заборов, отличительный браслетов, вип-зон или вип-трибун. Каждый вошедший становится частью единого живого организма – любой может подойти к сцене так близко, как ему захочется, пообщаться с артистом в зоне для автограф-сессий, принять участие в активностях для партнеров, налить кипяток в термокружку или отправится в гастрономическое путешествие по фудкорту.

предоставлено пресс-службой

В этом году на поле появятся душевые и фонтанчики с питьевой водой, точки с кипятком, спортивные площадки и установки для подзарядки гаджетов. Традиционно откроет двери комната матери и ребенка, где будет все необходимое для стирки, приготовления еды, свои отдельные душевые и раковины. Также на территории фестиваля будет функционировать палаточный лагерь с освещенными улицами и комфортными санитарными условиями.

Артисты

К списку артистов «Дикой Мяты» присоединился один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России, самобытный музыкант и артист - Антоха MC (прим. Антон Кузнецов).

Его жизнеутверждающие песни с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы попадают точно в сердце и никого не оставляют равнодушным. В конце мая Антоха МС выпустит полноформатный, 10-й по счету, альбом, и приедет на фестиваль, чтобы поделиться со слушателями новой музыкой, теплыми эмоциями и, конечно, яркими и любимыми хитами.

На «Дикой Мяте» впервые выступят одни из главных представителей альтернативной музыкальной сцены – группа «Слот». Выступления музыкантов всегда проходят ярко и с полной отдачей как для всех присутствующих – гостей фестиваля ждут главные хиты за более чем 20 лет творчества

Также стали известны, подробности расписания: в субботу, 17 июня, радовать гостей фестиваля своими выступлениями будут Леонид Агутин, The Hatters, Polnalyubvi, Alai Oli и Найк Борзов.

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, LUMEN, Sati Etnica, «Наив», Alai Oli, Polnalyubvi, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, Wildways, Антоха МС, PALC, «Казускома», Spokan Girls, DenDerty, Пол Пунш, «Сруб», Хмыров, «Ермак!», «Собачий Lie», «видеокассета твоих родителей», «Манго Буст», Васса Железнова, «Сегодняможно», Приятели покойного», Soltwine и «Ищукосьеву» и многие другие.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16-18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево.

Стоимость билетов: от 1500 до 5500 рублей. Повышение цен 3 апреля 2023.

Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты» mintmusic.ru