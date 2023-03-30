Кратер Дарваза, также известный как "Врата ада", находится в пустыне Каракум в Туркменистане.
Блогер @Withmazur рассказал, что кратер образовался в 1971 году, когда группа советских геологов проводила исследования на месторождении газа.
В результате бурения был обнаружен огромный газовый резерв, но затем произошел обвал земли, который привел к образованию огромного кратера диаметром около 70 метров и глубиной около 20 метров. Чтобы предотвратить выброс газа в атмосферу, геологи решили поджечь его, думая, что газ выгорит за неделю. Однако пожар продолжается уже несколько десятилетий. Сегодня кратер Дарваза является туристической достопримечательностью и привлекает множество людей со всего мира.
Подробнее об огненном кратере смотрите в видео.
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