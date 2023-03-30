В результате бурения был обнаружен огромный газовый резерв, но затем произошел обвал земли, который привел к образованию огромного кратера диаметром около 70 метров и глубиной около 20 метров. Чтобы предотвратить выброс газа в атмосферу, геологи решили поджечь его, думая, что газ выгорит за неделю. Однако пожар продолжается уже несколько десятилетий. Сегодня кратер Дарваза является туристической достопримечательностью и привлекает множество людей со всего мира.