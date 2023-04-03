Премьера шоу экзотических зверей в театре иллюзии

Веселое цирковое шоу для всей семьи представит на основной сцене театра иллюзии самый смешной клоун ЮРИК 23 апреля 2023 года.
Театр подарит взрослым и детям ощущение настоящего праздника, в котором забавные номера с экзотическими животными и птицами чередуются с номерами иллюзии, клоунадой, фокусами и завораживающим световым шоу.
Дрессированные обезьяны, носухи, попугаи и собаки ждут маленьких зрителей.
Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. «Перово»)
Продолжительность шоу: 1 часа 20 минут
Начало премьерного показа в 17.00
Билеты на сайте.