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2 часа назад

Премьера шоу экзотических зверей в театре иллюзии

Партнерский материал

Веселое цирковое шоу для всей семьи представит на основной сцене театра иллюзии самый смешной клоун ЮРИК 23 апреля 2023 года.

Премьера шоу экзотических зверей в театре иллюзии
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Театр подарит взрослым и детям ощущение настоящего праздника, в котором забавные номера с экзотическими животными и птицами чередуются с номерами иллюзии, клоунадой, фокусами и завораживающим световым шоу.

Дрессированные обезьяны, носухи, попугаи и собаки ждут маленьких зрителей.

предоставлено пресс-службой

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. «Перово»)

Продолжительность шоу: 1 часа 20 минут

Начало премьерного показа в 17.00

Билеты на сайте.

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