Премьера шоу экзотических зверей в театре иллюзии

Веселое цирковое шоу для всей семьи представит на основной сцене театра иллюзии самый смешной клоун ЮРИК 23 апреля 2023 года.

Театр подарит взрослым и детям ощущение настоящего праздника, в котором забавные номера с экзотическими животными и птицами чередуются с номерами иллюзии, клоунадой, фокусами и завораживающим световым шоу.