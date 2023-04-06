Где должна находиться самая загадочная станция-призрак Московского метро

Московское метро за годы своего существования обросло огромным количеством мифов и легенд. Одной из главных загадок столичного метрополитена является станция «Советская», которую исключили из проекта метро. Ходят слухи о том, что на её месте всё же построили сооружения – правда, предназначены они не для пассажиров. Где же должна находиться эта станция-призрак?

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Призраки» Замоскворецкой линии

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Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Первая отстроенная линия шла от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Позже заработали линии Арбатская и Горьковско-Замоскворецкая. Первая была тем самым ответвлением на «Смоленскую». Вторая же доставляла людей от станции «Сокол» до «Театральной».

Несколько станций Замоскворецкой линии так и не появились на карте метро. К таковым относились станции: «Бега» «Вишняковский переулок», «Дербеневская», «Левобережная», «Ленинградская (окружная)», «Москворецкая». «Призраком» Замоскворецкой линии можно назвать и «Советскую».

Тюрьма под Моссоветом

Станция «Советская» должна была располагаться прямо под зданием Моссовета. «Советская» значилась в первоначальном проекте второй очереди столичного метрополитена. Однако в 1934 году её оттуда исключили.

Люди всё ещё спорят, почему же это произошло. Матвей Гречко в книге «Засекреченное метро Москвы» говорит, что тоннели в этом месте получили неподходящий уклон. А некоторые считают, что станцию всё-таки построили. И действительно, следы «Советской» можно увидеть, если внимательно смотреть на перегон между «Тверской» и «Театральной».

По версии диггеров, вместо станции там была организована тайная подземная тюрьма, где пытали и содержали врагов советского государства. Исследователи метрополитена заявляют, что из последних вагонов на упомянутом выше перегоне и в наши дни видны окна тюрьмы, а иногда даже человеческие силуэты. К слову, якобы из-за размещения на «Советской» каземата в Московском метро и возник слишком длинный перегон. Лишь в 1979 году построенная станция «Горьковская» разбила его на две части.

Бункер и закрытые линии

В свою очередь Ольга Яковлева, автор издания «Тайны московских подземелий», утверждает, что на месте «Советской» Сталин распорядился соорудить бункер для пункта управления Московского штаба ГО. Стоит отметить, что с первых лет существования метро предлагали использовать как объект гражданской обороны. А в апреле 1941 года в соответствии с постановлением Совнаркома метро приспособили под бомбоубежище. После войны вентиляционные шахты оборудовали фильтрами – на случай использования противником химического оружия. На перегонах же строились санузлы.