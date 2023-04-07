Что находится внутри деревни миллионеров Хуаси

Еще полвека назад деревня Хуаси в провинции Цзянсу в Китае не отличалась от других таких же поселений. Однако решение всего одного человека помогло изменить жизнь тысяч людей, живущих здесь.

Фото: Flickr Flickr

О том, как деревня фермеров превратилась в деревню миллиардеров, – в материале “Рамблера”.

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Из фермеров в акционеров

Деревня была основана в 1961 году и ничем не отличалась от других поселений в Китае. Жители Хуаси работали день и ночь, большинство занимались фермерством. И всего одна инициатива позволила развить потенциал деревни и сделать ее “деревней № 1 в Китае”.

Инициатором изменений стал секретарь партийного комитета Хуаси, у Женьбао. Он был обычным фермером, но имел много идей и смелость для того, чтобы продвигать их. Он принял довольно опасный для тех времен шаг и одобрил строительство текстильной фабрики в деревне. Тогда это был очень выгодный бизнес, и это решение сошло у Жельбао с рук, никто не стал его наказывать за такую инициативу.

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Легкая промышленность в Хуаси начала стремительно развиваться. Вокруг деревни за несколько десятков лет построили еще восемь подобных фабрик. Это стало началом для роста поселения. Все жители начали получать доходы с производства, так как стали акционерами компании “деревня Хуаси”. Пятая часть заработанного со всех предприятий идет жителем, все остальное — на развитие деревни.

Хуаси начала привлекать инвестиции, продолжила разрабатывать и даже выкупила 12 соседних населенных пунктов в Китае. Жители здесь имеют бесплатное образование и медицинскую страховку, а также им выплачиваются различные пособия.

Что находится внутри деревни

Большая часть деревни состоит из сотри двухэтажных коттеджей, которые абсолютно идентичны между собой. Все дома были построены на средства самой деревни и отданы семьям.

Деревня привлекает и туристов, поэтому здесь есть свои отели и достопримечательности. Например, в центре расположен парк мира, где собраны в миниатюре различные здания со всего мира: статуя Свободы, Эйфелева башня, Тадж-Махал и другие.

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