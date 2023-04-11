Почему в некоторых странах запрещают разведение бульдогов и других собак

Большие круглые глаза и совершенно очаровательные мордочки мопсов, ши-тцу и других брахицефалических пород не оставляют равнодушными многих потенциальных хозяев. Но специалисты все чаще стали говорить, что разведение этих пород должно быть уменьшено, а то и вовсе запрещено. К примеру, в Норвегии запрет подкреплен судебным решением, а в Великобритании, Канаде и Австралии активно продвигают более избирательный подход к разведению. Почему это происходит и чем бульдоги и их «коллеги» не угодили экспертам в мире животных? Давайте разбираться.

Фото: Petstory Petstory

Главная (и единственная) причина — риски для здоровья собак

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Брахицефалия — это деформированное строение черепа, укороченный лицевой отдел. К породам с такой особенностью относят:

Мопсов;

Пекинесов;

Бульдогов;

Ши-тцу;

Шарпеев;

Боксеров;

Бостон-терьеров;

Чихуахуа и др.

Так называемый брахицефалический обструктивный синдром (БЦС) означает, что из-за строения черепа у животных возникают сложности с дыханием: маленькие ноздри и длинное мягкое небо, отвисающее назад, приносят дискомфорт и во время вдохов, и во время выдохов. К сожалению, эта особенность может спровоцировать разные проблемы со здоровьем — например, тепловой удар или пороки сердца разной тяжести. Помимо нарушения дыхания брахицефалия влияет на состояние глаз, позвоночника, ушей, зубов и на качество сна.

Но у части брахицефалических пород и на этом трудности не заканчиваются: бульдоги, мопсы и другие питомцы наделены избыточным количеством мягких тканей головы; проще говоря, складками на коже. За складками требуется тщательно ухаживать во избежание появления кожных инфекций.

Так было всегда?

Не совсем. Годами ранее дальние родственники собак с брахицефалией выглядели несколько иначе — их внешний вид не вызывал такого резонанса у ветеринаров и других специалистов. К нынешней ситуации привела тяга заводчиков к выведению более «милых» щенков: под их влиянием стандарты пород изменились. Не спорим, собаки на первый взгляд действительно вызывают умиление, но это быстро проходит, когда задумываешься об их самочувствии.

И что же делать теперь?

Конечная цель экспертов, отстаивающих здоровье песиков, не полностью запретить породы, но добиться их оздоровления — об этом заявляют представители Норвежского общества защиты животных, которое и стало инициатором судебного разбирательства. А пока они говорят о важности увеличения знания о питомцах с брахицефалией у людей.

Перед приобретением, к примеру, мопса, нужно задуматься:

Достаточно ли у вас ресурсов — временных и финансовых — для оказания должного ухода за собакой (помимо домашнего ухода ей потребуется еще и регулярное качественное медицинское обслуживание);

Готовы ли к заведению такой собаки морально — к сожалению, многие хозяева не справляются и отправляют своих питомцев в приюты.