Почему в некоторых странах запрещают разведение бульдогов и других собак

Большие круглые глаза и совершенно очаровательные мордочки мопсов, ши-тцу и других брахицефалических пород не оставляют равнодушными многих потенциальных хозяев. Но специалисты все чаще стали говорить, что разведение этих пород должно быть уменьшено, а то и вовсе запрещено. К примеру, в Норвегии запрет подкреплен судебным решением, а в Великобритании, Канаде и Австралии активно продвигают более избирательный подход к разведению. Почему это происходит и чем бульдоги и их «коллеги» не угодили экспертам в мире животных? Давайте разбираться.
Главная (и единственная) причина — риски для здоровья собак
Брахицефалия — это деформированное строение черепа, укороченный лицевой отдел. К породам с такой особенностью относят:
Так называемый брахицефалический обструктивный синдром (БЦС) означает, что из-за строения черепа у животных возникают сложности с дыханием: маленькие ноздри и длинное мягкое небо, отвисающее назад, приносят дискомфорт и во время вдохов, и во время выдохов. К сожалению, эта особенность может спровоцировать разные проблемы со здоровьем — например, тепловой удар или пороки сердца разной тяжести. Помимо нарушения дыхания брахицефалия влияет на состояние глаз, позвоночника, ушей, зубов и на качество сна.
Но у части брахицефалических пород и на этом трудности не заканчиваются: бульдоги, мопсы и другие питомцы наделены избыточным количеством мягких тканей головы; проще говоря, складками на коже. За складками требуется тщательно ухаживать во избежание появления кожных инфекций.
Не совсем. Годами ранее дальние родственники собак с брахицефалией выглядели несколько иначе — их внешний вид не вызывал такого резонанса у ветеринаров и других специалистов. К нынешней ситуации привела тяга заводчиков к выведению более «милых» щенков: под их влиянием стандарты пород изменились. Не спорим, собаки на первый взгляд действительно вызывают умиление, но это быстро проходит, когда задумываешься об их самочувствии.
Конечная цель экспертов, отстаивающих здоровье песиков, не полностью запретить породы, но добиться их оздоровления — об этом заявляют представители Норвежского общества защиты животных, которое и стало инициатором судебного разбирательства. А пока они говорят о важности увеличения знания о питомцах с брахицефалией у людей.
Перед приобретением, к примеру, мопса, нужно задуматься:
Достаточно ли у вас ресурсов — временных и финансовых — для оказания должного ухода за собакой (помимо домашнего ухода ей потребуется еще и регулярное качественное медицинское обслуживание);
Готовы ли к заведению такой собаки морально — к сожалению, многие хозяева не справляются и отправляют своих питомцев в приюты.
К слову, о приютах: для того, чтобы не мотивировать заводчиков разводить еще больше брахицефалических пород без необходимых изменений, присмотритесь к возможности «усыновить» собаку, а не купить ее.