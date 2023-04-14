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1 час назад

В США продадут дом из известного фильма ужасов

Lenta.ru

В США выставили на продажу дом, в котором жил герой Кита Гордона из известного фильма ужасов «Кристина» 1983 года. За объект попросили почти три миллиона долларов, сообщает Dirt.

В США продадут дом из известного фильма ужасов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дом находится в калифорнийском городе Саут-Пасадина. Впервые на рынке он появился более 20 лет назад. В последний раз его продавали в 1997 году за 480 тысяч долларов. Теперь за него попросили 2,8 миллиона.

Площадь дома, построенного в 1949 году, достигает 187 квадратных метров. Внутри есть три спальни, две ванные комнаты, гостиная с камином, рабочий кабинет и кухня с мраморной столешницей. На участке оборудован бассейн с зоной отдыха и баром. Особенностью служит черепичный фасад.

В декабре 2022 года дом, который появлялся в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела», нашел нового владельца. Недвижимость в городе Ром американского штата Джорджия продали на 100 тысяч долларов дороже, чем планировали.

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