Концерт группы «Jane Air» 20 апреля в «1930 Moscow»
Этой весной спешите видеть, слышать и срочно бежать за билетами, потому что вас ждет невероятное событие.
Впервые в истории группа «Jane Air» открывает аттракцион невиданной щедрости и отдает выбор концертной программы своим самым яростным фанатам. Вы и только вы получаете уникальную возможность составить сет-лист именно из тех треков, которые так давно мечтали услышать со сцены.
«Вулканы»? Пожалуйста. А может быть, любимые треки из «Черной Гавани»? Или целиком весь первый альбом? Вы выбираете – мы играем. Все по-честному. Самые лучшие, самые любимые, самые долгожданные.
20 апреля в «1930 Moscow» вас ждет незабываемое шоу, которое мы будем готовить вместе.
Начало в 20.00 часов.