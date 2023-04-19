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Концерт группы «Jane Air» 20 апреля в «1930 Moscow»

Этой весной спешите видеть, слышать и срочно бежать за билетами, потому что вас ждет невероятное событие.

Концерт группы «Jane Air» 20 апреля в «1930 Moscow»
© Пресс-служба

Впервые в истории группа «Jane Air» открывает аттракцион невиданной щедрости и отдает выбор концертной программы своим самым яростным фанатам. Вы и только вы получаете уникальную возможность составить сет-лист именно из тех треков, которые так давно мечтали услышать со сцены.

«Вулканы»? Пожалуйста. А может быть, любимые треки из «Черной Гавани»? Или целиком весь первый альбом? Вы выбираете – мы играем. Все по-честному. Самые лучшие, самые любимые, самые долгожданные.

20 апреля в «1930 Moscow» вас ждет незабываемое шоу, которое мы будем готовить вместе.

Начало в 20.00 часов.

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