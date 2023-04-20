Александр Домогаров в спектакле «Дороги Высоцкого»

Совсем скоро, 22 апреля 2023 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится музыкальный спектакль «Дороги Высоцкого», посвященный 85-летию со дня рождения великого певца, поэта и актера.

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Короткая, но яркая биография Владимира Высоцкого до сих пор предмет домыслов и споров, а его стихи, песни, роли в фильмах все так же не оставляют равнодушными тех, кто говорит и думает на русском языке, поэтому неповторимый голос хрипотцой продолжает звучать в наших душах.

К юбилейной дате сын известного барда, актер и режиссер Никита Высоцкий вместе с народным артистом России Александром Домогаровым примут участие в лирическом спектакле в память о Владимире Высоцком. Стихи и песни великого артиста прозвучат в музыкальном сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением дирижера, заслуженного артиста Республики Башкортостан Азата Шахмухаметова.

Спектакль «Дороги Высоцкого» будет идти нон-стоп два часа, без антракта. По признанию Никиты Высоцкого, спектакль получился очень личным, живым, потому что дополнен воспоминаниями, редкими фотографиями из семейного архива, кадрами из кинохроники. Самые любимые стихотворения Владимира Семеновича Никита прочтет на сцене сам. Поразительное сходство голосов отца и сына – интонации, тембр, надрыв – дают ошеломляющий эффект.

Большой поклонник творчества Владимира Высоцкого, Народный артист России Александр Домогаров споет самые известные композиции барда. «Лирическая», «На большом Каретном», «Канатоходец», «Песня о друге», «Спасите наши души». В программе и те, что редко звучали для широкой публики, а исполнялись раньше под гитару в камерной обстановке – для самых близких.

Создатели спектакля-концерта решили, что со сцены обязательно должен прозвучать и женский вокал, ведь Владимир Семенович всегда следовал за любовью, как за путеводной звездой. Известная певица и композитор, фронтмен одноименной музыкальной группы Амария исполнит несколько песен Владимира Высоцкого, одна из которых, «Я несла свою беду», была посвящена Марине Влади.

Это не первое погружение Амарии в творчество легендарного барда. Она также выступала в ГЦКЗ «Россия» в «Лужниках» на большом юбилейном концерте, посвященном памяти о Высоцком и в связи с 80-летним юбилеем со дня рождения артиста. В одном из интервью Амария призналась, что не может говорить о Владимире Высоцком в прошедшем времени.

«Высоцкий – поэт и артист на века, самородок российской земли, творчество которого вне времени. Прикоснуться к его песням — для меня великая честь», – сказала певица.