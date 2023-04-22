Кольская сверхглубокая скважина – это самая глубокая скважина в мире, которая когда-либо была пробурена человеком. Ее глубина составляет 12 262 метра.

Скважина была пробурена на полуострове Кольский неподалеку от города Мурманск. Бурение с целью изучения земной коры и мантии на большой глубине велось с перерывами с 1970 до 1991 года. В ходе бурения проводились сопутствующие исследования, которые позволили получить множество новых ценных сведений о недрах Земли. Окончательно бурение было остановлено в 1994 году, так как дальнейшие исследования на такой глубине стали невозможны из-за высоких температур, давления и искривлений ствола скважины. Об этом рассказал блогер @Pravilnokak на свой странице в TikTok.

Кольская сверхглубокая скважина до сих пор остается одним из самых значимых научных достижений в области геологии и геофизики. О ней также ходит легенда, согласно которой исследователи зафиксировали "звуки ада" на значительной глубине. Однако это только легенда, а сами ученые официально не подтверждают эту историю.

Подробнее о том, где находится самая глубокая скважина на Земле, смотрите в видео.