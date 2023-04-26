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В Таиланде призвали легализовать продажу секс-игрушек в стране

В Демократической партии Таиланда выступили за легализацию продажи в стране секс-игрушек. Об этом сообщает The Guardian.

В Таиланде призвали легализовать продажу секс-игрушек
© Газета.Ru

Как заявила представительница старейшей партии Таиланда Ратчада Танадирек, секс-игрушки ввозятся в страну, невзирая на запрет торговли ими, а бюджет страны теряет деньги, которые мог бы получать от налогов на продажу интимных гаджетов и регулирования их распространения.

Кроме того, по ее мнению, легализация секс-игрушек принесет пользу обществу.

«Секс-игрушки полезны, потому что они могут привести с снижению уровня распространения проституции, а также уменьшению числа разводов по причине разницы в либидо супругов и преступлений на сексуальной почве», — заявила Ратчада Танадирек.

Сейчас продажа интимных товаров в Таиланде запрещена и карается тюремным заключением на срок до трех лет либо штрафом, который у рублевом эквиваленте составляет примерно 140 тыс. рублей. Тем не менее, секс-игрушки ввозятся в страну и продаются, в частности, в Бангкоке. Однако контроля за их качеством нет.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября.

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