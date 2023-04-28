Рядом с парижским вокзалом найден древний некрополь кельтов

Во время охранно-спасательных работ в центре Парижа эксперты нашли один из крупнейших некрополей, когда-либо выявленных в месте, которое называлось Лютеция. Об этом информируют представители французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap).

© FBM.ru

Исследователи раскопали пятьдесят могил, из которых примерно половина содержит разные предметы — в том числе монеты для Харона. Помимо того, специалисты нашли жертвенную яму, в которой были останки свиньи и ещё одного неопознанного животного. Также там нашли два керамических сосуда.