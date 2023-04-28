$81.56-0.0790.20+0.06

Рядом с парижским вокзалом найден древний некрополь кельтов

Во время охранно-спасательных работ в центре Парижа эксперты нашли один из крупнейших некрополей, когда-либо выявленных в месте, которое называлось Лютеция. Об этом информируют представители французского Национального института охранных археологических исследований (Inrap).

Рядом с парижским вокзалом найден древний некрополь кельтов
© FBM.ru

Исследователи раскопали пятьдесят могил, из которых примерно половина содержит разные предметы — в том числе монеты для Харона. Помимо того, специалисты нашли жертвенную яму, в которой были останки свиньи и ещё одного неопознанного животного. Также там нашли два керамических сосуда.

Антропологические работы археологов продемонстрировали, что этот некрополь применялся для захоронения как взрослых, так и детей, а большинство захоронений датируются вторым веком нашей эры. Отмечено, что некоторых умерших хоронили в обуви, а у других она находилась рядом с телом как подношение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий