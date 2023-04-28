Куда сходить на майские праздники в Москве: подборка мест и мероприятий

Многие стремятся покинуть город на длинные выходные, но, если вы решите остаться на майские праздники в Москве, то точно не пожалеете.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает, куда можно сходить в праздничные дни и отлично провести время.

Видео дня

Ботанический сад

А Москве расцвела сакура, это значит пора отправляться в Ботанический сад, чтобы полюбоваться ее цветением. Цветет сакура не так долго, потому лучше не медлить.

wikipedia.org

Также стоит сходить в ботанический сад при МГУ, а еще посетить Аптекарский огород. В последнем, кстати, регулярно устраивают концерты под открытым небом.

ВДНХ

Если вы не слишком устали после прогулки по Ботаническому, то можно заглянуть на ВДНХ. Хотя на самом деле сюда можно прийти на целый день. Во-первых, здесь можно просто гулять и смотреть на красоту, если, конечно, вы еще не успели здесь побывать после реконструкции. Во-вторых, можно сходить в «Москвариум» - рыбы и морские млекопитающие здесь содержатся в отличных условиях. Можно просто прогуляться, а можно сходить на представление.

Планетарий

Прекрасное место, куда можно сходить и на свидание с любимым человеком и на экскурсию с детьми. Программ здесь несколько, выбрать можно самую подходящую по времени либо по возрасту, если вы идете с ребенком. А с 1 мая для посетителей после зимы открывается площадка «Парк неба», здесь находятся астрономические приборы для наблюдений за Солнцем и звездами.

Парк Горького

На самом деле сюда можно ходить каждый день и каждый раз находить что-то новенькое. Во-первых, «Гараж», где проходят самые интересные и современные выставки. Во-вторых, музей в воротах, о котором, кстати, мало кто знает. Но тем не менее музей существует, а экспонаты, представленные в нем, рассказывают об истории парка.

wikipedia.org

Ну и, конечно, тенистые аллеи, концерты, танцы, обсерватория, множество симпатичных кафе – гулять, смотреть, есть, пить, отдыхать.

«Музеон»

Небольшой, но очень уютный парк рядом с Третьяковкой на Крымском валу. Можно сходить на выставку, а после прогулять по парку, или наоборот, а потом посидеть на набережной, наблюдая за рекой и прохожими.

wikipedia.org

Прогулка по Москве-реке

В мае уже вовсю открывается сезон речной навигации, обязательно нужно найти время и прокатиться с ветерком по городу. С воды Москва открывается совершенно по-новому, и если до этого вы предпочитали гулять пешком, то стоит восполнить этот пробел. Кстати, можно взять целую экскурсию на теплоходе, и вам не только все покажут и обо всем расскажут, но и вкусно накормят. Незабываемое зрелище – салют на День Победы. Но в этом случае судно нужно бронировать заранее, места быстро заканчиваются.

Бункеры Сталина

Май – это всегда майские праздники, главный из которых – День Победы. Если хотите узнать побольше об истории страны, то вам стоит посетить один или даже оба бункера – на Таганке и в Измайлово. Правда в Измайловский бункер можно попасть в составе группы от десяти человек, то есть нужно заранее собрать всех желающих, а затем записываться на экскурсию. На Таганке объект называется «Бункер-42», попасть сюда проще, а еще тут располагаются залы для лазертага и квеста, а также рестораны – целый развлекательный комплекс для тех, кому экскурсии покажется мало.

Московские усадьбы

Практически в каждом округе Москвы есть своя усадьба. Самые известные – Царицыно и Коломенское. Сюда можно приезжать на целый день, гулять по дорожкам, ходить на выставки в музеи, а если заранее узнать расписание, то можно попасть на интересные мастер-классы и концерты.