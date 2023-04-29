Где можно пожарить шашлыки в Москве: лучшие площадки для пикника

Москва хорошеет с каждым годом, город становится удобным для жителей. Проблем с поиском места, где можно пожарить шашлыки в Москве в 2023 году, возникнуть не должно.

«Рамблер» рассказывает, куда можно отправиться, чтобы устроить барбекю-пати на майские праздники и далее всегда.

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Алешкинский лесопарк

Лесопарк располагается на северо-западе города недалеко от станции метро «Планерная». Это настоящий лес, поэтому создается полное ощущение, что вы где-то далеко от столичной суеты. В лесопарке целых 17 зон для барбекю с мангалом, беседкой и столиком.

Природный парк «Куркино»

Площадки для барбекю здесь находятся в двух местах: в Захарьевской пойме и в березовой роще. Парк, расположенный на берегу реки Сходня, интересен тем, что здесь растут дикие орхидеи, а еще более 70 видов краснокнижных растений. Также можно посмотреть на старинную церковь XVII века и посетить Аллею Славы победителей Великой Отечественной войны.

Химкинский лесопарк

Химкинский лесопарк очень любят местные жители, но и из соседних районов сюда часто приезжают. Здесь не менее десяти зон для приготовления шашлыка с удобными беседками.

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А кроме того, есть детские и спортивные площадки, а также конно-спортивный комплекс. А если отойти подальше от самых шумных мест, то можно встретить белок, землероек, цаплю и даже лосей.

Заказник «Алтуфьевский»

Площадок для барбекю здесь всего две, поэтому в выходные дни сюда стоит отправляться пораньше. Но кроме этого, в парке есть где погулять и чем заняться, например, посмотреть усадьбу «Алтуфьево».

Останкинский парк

Зона барбекю здесь находится рядом со входом с 1-й Останкинской улицы – 12 мангалов и 14 столов. Кроме мяса и другой еды, с собой стоит взять подушки и теплые сидения, так как столы и скамейки сделаны из камня и просто так сидеть на них будет холодно. Дети смогут поиграть на детских площадках, а для тех, кто любит активный отдых, – есть спортивные площадки.

Серебряный бор

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Здесь всегда есть чем заняться – погулять, позагорать, искупаться, поиграть в спортивные игры и, конечно же, пожарить шашлык. Для этого в Серебряном бору установлены 26 мангальных площадок вдоль берега Москвы-реки и у озера Бездонного. Кроме бесплатных площадок, есть отдельные беседки, в которых поместится до 15 человек, за них нужно будет заплатить.

Парк «Покровское-Стрешнево»

Еще один уголок дикой природы, куда любят приходить москвичи. Сюда приходят погулять по липовой роще, посмотреть дворянскую усадьбу, посетить оранжерею, увидеть каскад прудов, на которых устраивают свои хатки бобры. Для тех, кто хочет приготовить шашлык на природе, оборудовано не менее 20 зон с мангалами.

Бирюлевский дендропарк

Чтобы попасть на оборудованные мангалами площадки, заходить нужно со стороны улицы Лиецкой. Причем желательно приходить пораньше, место довольно популярное, поэтому все площадки довольно быстро занимают. Но даже если вы не успели и все окажется занято, погулять стоит только ради того, чтобы посмотреть на редкие растения, всего здесь собрано более 250 уникальных видов.

Парк «Фили»

Площадки для барбекю здесь находятся на удалении друг от друга, поэтому ни вы, ни вам никто не будет мешать. Это приятно! А пока самый главный мангальщик будет следить за приготовлением мяса, вы сможете поиграть на спортивных площадках в любимые игры, покататься на велосипедах и просто пройтись по тенистым дорожкам парка.

Парк «Лосиный остров»

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В парке обустроены две мангальные зоны с собственными названиями: «Русский быт» и «Красная сосна». Площадки нужно бронировать заранее, так как желающих много, и за это нужно будет заплатить, но зато можно не нести с собой уголь, здесь есть дрова. Рядом есть детские площадки, малыши будут в зоне видимости, пока взрослые жарят мясо.

Парк «Сокольники»

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