Где в Сибири находится "могила ненайденного метеорита"

Россия огромна.

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И во всей ширине ее простора порой выходит так, что некоторые, объекты, даже имеющие большой потенциальный интерес, довольно долгое время остаются спрятаны от людских глаз.

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Например, о существовании бухты Золотой Рог стало известно лишь во времена Крымской войны, а о существовании легендарного Патомского кратера узнали только в середине прошлого века.

Патомский кратер - что это

По всей видимости, Патомский кратер (так же известный под названием «кратер Колпакова», которое он получил в честь своего первооткрывателя) — это место падения метеорита. Его диаметр составляет порядка 86 метров в широчайшем месте, а высота земляного вала кольца колеблется в диапазоне от 4 до 40 метров, в центральной части ударного кратера расположен холм высотой 12 метров.

В сущности, таких кратеров довольно много на Луне, где они принимают такие очертания из-за отсутствия атмосферы на естественном спутнике планеты, но вот для Земли такие «оспинки» от падения метеоритов исключительно нетипичны. Отчасти это связано с тем, что на нашей планете такие шрамы оказываются «разглажены» естественным процессом эрозии поверхности. В случае с Патомским кратером этого не произошло, мало того — он даже практически не зарос лесом.

Сложно сказать что-либо наверняка о времени его формирования, есть лишь ряд косвенных факторов, опираясь на которые можно выдвигать ряд гипотез. Ему явно более пяти веков, так как у подошвы кратера растет старинное дерево, возраст которого составляет около 450 лет, а близ самого ударного кратера нет следов поваленного леса (как, например, в месте падения Тунгусского метеорита).

Любопытной особенностью кратера является отсутствие непосредственно самого метеорита, ровно как и его осколков. На вопрос о том, где же он может быть, ученые уверенно отвечают «под землей».

Вероятно, в древности сверхплотное космическое тело попало в мягкий земной грунт и осело там, на глубине примерно в 200 метров, а сверху осталось некое «подобие пузыря», вспенивание от древнейшей катастрофы.

История находки

Весьма вероятно, что люди издревле знали о месте падения древнего метеорита, иначе бы едва ли ближайший к нему речей получил бы название «Полёт огненного орла» в переводе с якутского языка. Но места это глухие и гиблые, а бывали здесь только промысловики из числа аборигенов. Русские же впервые столкнулись с этим необычайным местом только в 1949 году. Группа геологов под руководством Вадима Колпакова составляла геологическую карту местности и, к своему немалому удивлению, натолкнулась на этот феномен внеземного происхождения.

Позднее время находки неудивительно: ближайшие населенный пункт к Патомскому кратеру расположен примерно в 300 километрах, речь идет о небольшом городке Бодайбо на крайнем востоке современной Иркутской области.

Примечательно, кстати, что у этих земель дурная слава: местные по возможности пытаются обходить их стороной, здесь редко попадается крупный зверь, а лес редок и почти полностью лишен больших деревьев. Региональные власти планируют сделать эту территорию особой природоохранной зоной, и наладить в этой глуши туристический поток, но пока дело развивается недостаточно активно.