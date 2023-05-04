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Первый московский сольный концерт проекта «TSB & OPT» 21 мая в клубе «Aglomerat»

«TSB x OPT» — дуэт Drill исполнителей из Волгограда, завоевавший сердца многих слушателей из СНГ и Центральной / Восточной Европы.

Сольный концерт проекта «TSB & OPT» в клубе «Aglomerat»
© Пресс-служба

Клип на сингл «Drill Ru 2» набрал уже более 2 миллионов просмотров на YouTube.

На концерте 21 мая вас ждет: презентация микстейпа, Dj сет из ремиксов Thugstage Beats, а также приглашенные артисты: Velial Squad, MEEP и Tony Sheikh.

Начало в 20.00 часов.

Город Москва, Костомаровский переулок, д. 3, стр. 12.

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