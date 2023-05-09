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В Китае появились светофоры для верблюдов

Необычные светофоры появились в китайском парке «Юэяцюань».

В Китае появились светофоры для верблюдов
© Большая Азия

В ландшафтном парке «Юэяцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая из-за каникул по случаю Дня труда увеличилось количество туристов.

Многие отдыхающие используют верблюдов для путешествия и это привело к высокой интенсивности движения на дорогах и пробкам.

Чтобы решить эту проблему, в парке на пересечении пешеходных дорожек и дорог для верблюдов установили специальные «верблюжьи» светофоры.

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