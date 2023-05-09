В Китае появились светофоры для верблюдов

Необычные светофоры появились в китайском парке «Юэяцюань».

© Большая Азия

В ландшафтном парке «Юэяцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая из-за каникул по случаю Дня труда увеличилось количество туристов.

Многие отдыхающие используют верблюдов для путешествия и это привело к высокой интенсивности движения на дорогах и пробкам.