В Китае появились светофоры для верблюдов
Необычные светофоры появились в китайском парке «Юэяцюань».
В ландшафтном парке «Юэяцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая из-за каникул по случаю Дня труда увеличилось количество туристов.
Многие отдыхающие используют верблюдов для путешествия и это привело к высокой интенсивности движения на дорогах и пробкам.
Чтобы решить эту проблему, в парке на пересечении пешеходных дорожек и дорог для верблюдов установили специальные «верблюжьи» светофоры.