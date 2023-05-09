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Редкая кобра-альбинос заползла в жилой дом в Индии

После сильного дождя в городе Коимбатур на юге Индии жильцы одного из домов обнаружили у себя ядовитую кобру. Смертельно опасная змея оказалась очень редким представителем – альбиносом.

Редкая кобра-альбинос заползла в жилой дом в Индии
© Мир24

Длина кобры составила около полутора метров. Люди, в чей дом ее занесло, вызвали змеелова. После поимки она была передана чиновникам лесного отдела города. Эксперты осмотрели змею и посчитали, что она здорова и подходит для выпуска в дикую природу. Ее отпустили в лесной зоне, богатой биоразнообразием.

Индийская кобра, также известная как «Наджа Наджа», входит в четверку самых опасных змей, которые ответственны за большинство укусов людей в Южной Азии. Их яд может вызвать паралич или смерть, если не оказать своевременную помощь, сообщает Daily Star.

Прошлым летом в Турции двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею. Этой зимой в Индии благодаря змее удалось спасти брошенного в колодец младенца.

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