Редкая кобра-альбинос заползла в жилой дом в Индии

После сильного дождя в городе Коимбатур на юге Индии жильцы одного из домов обнаружили у себя ядовитую кобру. Смертельно опасная змея оказалась очень редким представителем – альбиносом.

© Мир24

Длина кобры составила около полутора метров. Люди, в чей дом ее занесло, вызвали змеелова. После поимки она была передана чиновникам лесного отдела города. Эксперты осмотрели змею и посчитали, что она здорова и подходит для выпуска в дикую природу. Ее отпустили в лесной зоне, богатой биоразнообразием.

Индийская кобра, также известная как «Наджа Наджа», входит в четверку самых опасных змей, которые ответственны за большинство укусов людей в Южной Азии. Их яд может вызвать паралич или смерть, если не оказать своевременную помощь, сообщает Daily Star.