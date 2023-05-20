Самые древние города мира, существующие до сих пор
Многовековая история этих городов поражает воображение. На протяжение многих десятилетий туда стремятся туристы и ученые, которые едут не просто за восхищением от местной архитектуры, но и для того, чтобы найти существующие до сих пор следы древних цивилизаций и эпох.
В подборке "Рамблера" три древнейших города на Земле, которые пережили множество падений и катаклизмов, но существуют и в наши дни.
Иерихон, Палестина
Первые упоминания об Иерихоне датированы третьим тысячелетием до н.э., что свидетельствует о том, что эта территория Палестины является одним из самых древних поселений на Земле.
Множество ученых стремятся попасть в этот город до сих пор, пытаясь проверить подлинность и хронологию библейских историй, во многих из которых упоминался Иерихон.
Следы обитания первых поселенцев в этих местах относят к девятому тысячелетию до н.э.
Древний Иерихон был расположен, как и сейчас, на главной дороге, пересекающей Иорданскую долину от Тивериадского озера до Мертвого моря.
Добраться до этого древнего города можно на маршрутных такси от Тель-Авива.
Пловдив, Болгария
Болгарский Пловдив или, как его называют, "город художников" является самым древним городом Европы. Первые упоминаний о нем датированы IV тысячелетием до н.э.
В античные времена именно этот город считался главным опорным пунктом римлян.
На территории Пловдива около двухсот зданий, охраняемых ЮНЭСКО. Сейчас это место привлекает туристов своими контрастами – его пейзажи прекрасно сочетают в себе современную и древнюю архитектуры.
Добраться до Пловдива можно из Бургаса – одного из самых популярных курортов Болгарии.
Лоян, Китай
Это место считается одним из первых городов, в которых рождалась китайская цивилизация. Лояну более 5 тысяч лет. Согласно легендам, именно в Лоян пришли монахи из Индии и возвели первый в стране буддийский храм. По сей день город славится своими достопримечательностями и памятниками буддизму.
Именно здесь стартовал и Великий Шелковый путь. Дело в том, что в те времена Лоян связывал Китай с другими азиатскими странами и Европой. Он являлся политическим и культурным центром страны, считаясь первой столицей Китая.
Добраться до древнейшего китайского города можно поездом из Пекина.