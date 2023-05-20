Самые древние города мира, существующие до сих пор

Многовековая история этих городов поражает воображение. На протяжение многих десятилетий туда стремятся туристы и ученые, которые едут не просто за восхищением от местной архитектуры, но и для того, чтобы найти существующие до сих пор следы древних цивилизаций и эпох.

В подборке "Рамблера" три древнейших города на Земле, которые пережили множество падений и катаклизмов, но существуют и в наши дни.

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Иерихон, Палестина

Первые упоминания об Иерихоне датированы третьим тысячелетием до н.э., что свидетельствует о том, что эта территория Палестины является одним из самых древних поселений на Земле.

Множество ученых стремятся попасть в этот город до сих пор, пытаясь проверить подлинность и хронологию библейских историй, во многих из которых упоминался Иерихон.

Tamar Hayardeni/commons.wikimedia.org

Следы обитания первых поселенцев в этих местах относят к девятому тысячелетию до н.э.

Древний Иерихон был расположен, как и сейчас, на главной дороге, пересекающей Иорданскую долину от Тивериадского озера до Мертвого моря.

Добраться до этого древнего города можно на маршрутных такси от Тель-Авива.

Пловдив, Болгария

Болгарский Пловдив или, как его называют, "город художников" является самым древним городом Европы. Первые упоминаний о нем датированы IV тысячелетием до н.э.

В античные времена именно этот город считался главным опорным пунктом римлян.

На территории Пловдива около двухсот зданий, охраняемых ЮНЭСКО. Сейчас это место привлекает туристов своими контрастами – его пейзажи прекрасно сочетают в себе современную и древнюю архитектуры.

Добраться до Пловдива можно из Бургаса – одного из самых популярных курортов Болгарии.

Лоян, Китай

Это место считается одним из первых городов, в которых рождалась китайская цивилизация. Лояну более 5 тысяч лет. Согласно легендам, именно в Лоян пришли монахи из Индии и возвели первый в стране буддийский храм. По сей день город славится своими достопримечательностями и памятниками буддизму.

Именно здесь стартовал и Великий Шелковый путь. Дело в том, что в те времена Лоян связывал Китай с другими азиатскими странами и Европой. Он являлся политическим и культурным центром страны, считаясь первой столицей Китая.