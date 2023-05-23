Целый VEGAS сокровищ: большой праздник и розыгрыш призов ко «Дню детства»

VEGAS приглашает детей и взрослых отметить День защиты детей весело, ярко и со вкусом!

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Праздничный фестиваль «Сласти Мордасти» начнется 1 июня, в 14:00, в зоне Times Square VEGAS Крокус Сити. Гости станут зрителями красочного спектакля «Сладкое королевство», сфотографируются с большим сверкающим капкейком, поучаствуют в состязаниях в «Сладком тире», попытают силы в конкурсах и вдоволь насладятся сладкой ватой в качестве угощения. Кульминацией дня станет феерическое крио-шоу «Мороженого много не бывает!», где всем маленьким зрителям достанется необыкновенное крио-мороженое, а также финал розыгрыша от «Мира Кубиков» с вручением призов победителям.

Розыгрыш от «Мира Кубиков» пройдет с 22 по 31 мая в VEGAS Крокус Сити. Совершая покупки для детей от 3000₽ в магазинах «Мир Кубиков», Gulliver, «Детский Мир», СТОКМАНН, «Спортмастер», «Книжный Лабиринт», MAAG, MIEVIC и других, гости VEGAS получат шанс выиграть один из трех коллекционных наборов Creator Expert от магазина знаменитых конструкторов! * Призы будут разыгрываться 1 июня в VEGAS – наборы от «Мира Кубиков» победителю вручит приглашенная звезда. *Полный список магазинов-участников, подробные условия и регистрация чеков доступны на сайте.

Тайминг мероприятия:

14.00-15.30 – Candy party. Игровая программа со сладкими персонажами, гигантской шоколадкой и дискотекой Candy Disco

15.30-16.15 – Музыкальный интерактивный спектакль «Сладкое королевство»

16.15-17.00 – Крио-шоу «Мороженого много не бывает!» от веселого профессора кондитерских искусств

14.00-17.00 – Состязания в «Сладком тире», за участие в которых каждый получит сладкую вату

14.00-17.00 – Станция сладкой ваты.

предоставлено пресс-службой

Сеть ТРК VEGAS уделяет большое внимание семейной аудитории. Помимо фестивалей и праздников, в VEGAS Крокус Сити, VEGAS Кунцево и VEGAS Каширское на постоянной основе работает «Детский клуб» с интерактивами, спектаклями и познавательными лекциями. Этим летом на базе клуба VEGAS Kids будет впервые работать детский лагерь: по будням с 5 июня, с 13:00 до 17:00. Пока родители увлечены покупками, детки смогут поучаствовать в мастер-классах, творческих занятиях и интересных активностях. Подробности: vegas-city.ru.

Фестиваль «Сласти Мордасти», 1 июня, Times Square, VEGAS Крокус Сити.