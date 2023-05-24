Зайцы заполонили российское село в Арктике и попали на видео

Жители арктического села Териберка в Мурманской области заметили заполонивших окрестности зайцев-беляков. Местные жители сняли их на видео, которое опубликовала интернет-газета «Моя Териберка» во «ВКонтакте».

На ролике видно, как десяток зайцев скачет по холму в тундре, освободившейся от снега. При этом шубки животных все еще белые — зайцы еще не успели сменить их на летние.