$79.97-0.0285.92+0.04

30 мая в Crocus City Hall пройдет невероятное шоу «Пушка» от известного блогера Влада Кобякова

Кобяков шоу «Пушка» – полтора часа челленджей, песен и танцев для детей. Это не просто выступление одного артиста, здесь каждый получит свою минуту славы. Будем играть с гигантскими мячами и стрелять футболками из бластера. Восторженные глаза ребёнка, полные радости и веселья обеспечены! Шоу никого не оставит равнодушным!

30 мая в Crocus City Hall пройдет невероятное шоу «Пушка» от известного блогера Влада Кобякова
© пресс-служба

Спросите своего ребёнка, хочет ли он на концерт Кобякова?! Влад Кобяков – один из самых добрых и веселых блогеров-музыкантов, его трек «Пушка» стал платиновым, набрав 100 миллионов прослушиваний!

В программе: интерактивное музыкальное шоу с детьми, где они сами выбирают, что будут делать вместе с Кобяковым – петь, танцевать или делать челленджи на большом экране, которые обожают все от 5 до 15 лет.

Прикоснитесь к жизни блогера, обменявшись парой фраз и получив совместную фотографию бесплатно при наличии мерча.

Сделайте своему ребёнку долгожданный подарок! Будем ждать вас всей семьей на шоу Кобякова, ведь быть на одной волне с детьми – это бесценно!

Мамы рекомендуют!

*Детям до 3 лет вход бесплатно, по предъявлению копии свидетельства о рождении, без предоставления отдельного места.

*Дети от 3 до 12 лет проходят в зал по отдельному билету и в сопровождении взрослых. На сопровождающего также приобретается отдельный билет.

*Вход на фотосессию после шоу строго при наличии мерча, который можно приобрести на входе в зал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий