30 мая в Crocus City Hall пройдет невероятное шоу «Пушка» от известного блогера Влада Кобякова

Кобяков шоу «Пушка» – полтора часа челленджей, песен и танцев для детей. Это не просто выступление одного артиста, здесь каждый получит свою минуту славы. Будем играть с гигантскими мячами и стрелять футболками из бластера. Восторженные глаза ребёнка, полные радости и веселья обеспечены! Шоу никого не оставит равнодушным!

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Спросите своего ребёнка, хочет ли он на концерт Кобякова?! Влад Кобяков – один из самых добрых и веселых блогеров-музыкантов, его трек «Пушка» стал платиновым, набрав 100 миллионов прослушиваний!

В программе: интерактивное музыкальное шоу с детьми, где они сами выбирают, что будут делать вместе с Кобяковым – петь, танцевать или делать челленджи на большом экране, которые обожают все от 5 до 15 лет.

Прикоснитесь к жизни блогера, обменявшись парой фраз и получив совместную фотографию бесплатно при наличии мерча.

Сделайте своему ребёнку долгожданный подарок! Будем ждать вас всей семьей на шоу Кобякова, ведь быть на одной волне с детьми – это бесценно!

Мамы рекомендуют!

*Детям до 3 лет вход бесплатно, по предъявлению копии свидетельства о рождении, без предоставления отдельного места.

*Дети от 3 до 12 лет проходят в зал по отдельному билету и в сопровождении взрослых. На сопровождающего также приобретается отдельный билет.