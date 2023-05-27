Девушка нашла акулье яйцо на пляже и удивила всех

Пользователи соцсетей обсуждают кадры девушки, которая нашла на пляже в Калифорнии акулье яйцо - оно выглядит как что-то космическое.

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Казалось бы, мы уже все знаем об акулах, потому что постоянно видим страшных хищников в кино и слышим о происшествиях по новостям. Но кадры, которые в TikTok опубликовала пользовательница @california.shelling, удивили всех.

Девушка показала, как нашла на пляже нечто странной формы, похожей на штопор, и цвета коричневого стекла. Кажется, что эта вещь сделана из пластика или стекла, но на самом деле оказалась акульим яйцом.

TikTok

TikTok

Девушка, которая занимается изучением дикой природы, объяснила, что некоторые акулы рождают живых детенышей, а другие являются яйцекладущими, что означает, что они откладывают яйца.

"Люди спрашивают меня, жесткие ли они, потому что на вид яйца будто стеклянные, но на самом деле корпус довольно мягкий...", — объяснила пользовательница соцсети.

При этом когда американка появилась на свет, она увидела крошечный эмбрион, "танцующий" за стенкой оболочки.

TikTok

"Яйцо выходит из калифорнийской рогатой акулы, и обычно мама пытается втиснуть его в камни, чтобы он оставался на месте. Очевидно, это не сработало, и оно оказалось здесь, на берегу", — добавила девушка.

Позже американка и сама нашла место в воде среди камней и попыталась плотно уложить яйцо, чтобы акулий эмбрион смог продолжить жизнь.

"Подождите. Как я прожил всю свою жизнь, не зная, как выглядят акульи яйца? Я чувствую, что это должно было стать ключевым знанием", — комментировали пользователи.