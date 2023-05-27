5 преимуществ маленьких городов перед Москвой

Кажется, что большинство людей стремятся жить в мегаполисах, но жизнь в маленьком городе тоже имеет массу плюсов. "Рамблер" расскажет, почему жить в регионах пожет быть лучше, чем в Москве.

© unsplash

Безусловно, в небольших городах может быть не так интересно, как в крупных, зато в них до сих пор остается нечто особенное и притягательное. Например, семья, близость к природе и спокойный темп жизни.

1. Низкая стоимость проживания

Самая очевидная причина, которая мотивирует многих людей уезжать в маленькие города, низкая стоимость проживания. Если человек работает удаленно, то его уровень жизни будет значительно выше, находясь вне мегаполиса. Вы легко сможете купить или построить собственный дом, приобрести машину, а на еду не потратите всю зарплату.

2. Природа

Часто в небольших городах воздух чище, а доступ к лесам и паркам ближе. А вот машин, людей и фабрик значительно меньше, поэтому и жизнь кажется более размеренной и спокойной. Например, в Москве очень мало растений, летом нагревается асфальт, и это может быть невыносимо для местных жителей.

3. Легче передвигаться по городу

В большом городе не прожить без автомобиля или крупной суммы на общественный транспорт, так как все необходимое находится на большом расстоянии друг от друга. В маленьком — можно добираться пешком или на велосипеде. А это сэкономит и деньги, и улучшит здоровье, да и сохранит нервы, ведь вы не будете стоять в пробках.

4. Местные жители более дружелюбны

Зачастую люди в провинции гораздо более дружелюбны и общительны, чем вечно занятые жители мегаполисов. В крупных городах большинство людей заняты исключительно работой, поэтому они нервные. В небольших поселениях люди знают соседей в лицо, могут поддерживать друг друга и оказывать помощь — посоветовать знакомого специалиста или познакомить с кем-то.

5. Развлечения