Ученые рассказали, почему светятся камни на берегах Великих Озер

Ученые из LSSU в США рассказали, почему светятся камни на берегах Великих Озер
Ученые из Университета Лейк-Супериор (LSSU) в США сообщили о своеобразном явлении на берегах Великих Озер – некоторые камни начинают светиться под ультрафиолетовым светом.
Исследователи обнаружили, что определенные породы камней, расположенные на берегах Великих Озер, проявляют свечение при воздействии ультрафиолетовых лучей. Это свойство объясняется присутствием микроэлементов в составе горных пород, как сообщается в Gismeteo.
Северные берега Великих Озер, включая Супериор и Мичиган, содержат уникальные горные породы, которые, предположительно, образовались в процессе геологических изменений миллионы лет назад, когда эти территории были покрыты морем.
Один из таких минералов, называемый кальцитом, ответственен за свечение камней и кристаллов и зависит от своего химического состава и окружающей среды. Эти факторы определяют, каким цветом будет светиться камень.