Ученые рассказали, почему светятся камни на берегах Великих Озер

Ученые из Университета Лейк-Супериор (LSSU) в США сообщили о своеобразном явлении на берегах Великих Озер – некоторые камни начинают светиться под ультрафиолетовым светом.

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Исследователи обнаружили, что определенные породы камней, расположенные на берегах Великих Озер, проявляют свечение при воздействии ультрафиолетовых лучей. Это свойство объясняется присутствием микроэлементов в составе горных пород, как сообщается в Gismeteo.

Северные берега Великих Озер, включая Супериор и Мичиган, содержат уникальные горные породы, которые, предположительно, образовались в процессе геологических изменений миллионы лет назад, когда эти территории были покрыты морем.