Вода в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет

Очевидцы засняли на фото и видео попавшую в воду около моста Риальто флуоресцентную краску. Как она попала в канал, пока неизвестно. Согласно одной из версий, краску разлили экологические активисты. В СМИ пишут, что это может быть демонстративная акция некоего художника.