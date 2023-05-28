Вода в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет
Воды Большого канала Венеции окрасились в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщили в местном издании Corriere del Veneto.
Очевидцы засняли на фото и видео попавшую в воду около моста Риальто флуоресцентную краску. Как она попала в канал, пока неизвестно. Согласно одной из версий, краску разлили экологические активисты. В СМИ пишут, что это может быть демонстративная акция некоего художника.
Как заявил президент области Венето Лука Дзайя, было созвано экстренное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение краски в воде. Ее образцы взяли сотрудники регионального агентства по охране окружающей среды и пожарной службы.
Ранее стало известно, что чиновник из Индии, делая селфи, уронил телефон в дамбу и приказал осушить ее.