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1 час назад

В Петербурге снова открылся сад Хаяо Миядзаки

Нижегородская правдаиещё 1

Сад Хаяо Миядзаки в Петербурге вновь готов принимать гостей. Теперь сказочное пространство находится на Петроградской стороне во дворе Гатчинской улицы, 23 – 25, сообщает «Петербургский дневник».

В Петербурге снова открылся сад Хаяо Миядзаки
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Дворик очистили от мусора, населили многочисленными персонажами из произведений японского режиссера-аниматора, украсили территорию цветами. Попасть сюда могут все желающие совершенно бесплатно. Но только в дневное время, так как основатели сада – труппа уличного театра «Небесные бродяги» – уже столкнулись с мародёрством.

Самый первый сад Хаяо Миядзаки появился в 2021 году на месте многолетней свалки во дворе дома 12 на Биржевой линии и быстро стал локальной точкой притяжения. Однако в 2022 году «Небесным бродягам» пришлось переехать.

Сама идея организовать сад, посвященный творчеству японского режиссера, пришла артистам театра «Небесные бродяги», когда они работали над спектаклем «Нингё». Труппа активно изучала японский эпос, а также смотрела мультфильмы Хаяо Миядзаки, которые отличаются простой рисовкой и глубоким смыслом.

Места,Хаяо Миядзаки,
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