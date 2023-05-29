В Петербурге снова открылся сад Хаяо Миядзаки

Сад Хаяо Миядзаки в Петербурге вновь готов принимать гостей. Теперь сказочное пространство находится на Петроградской стороне во дворе Гатчинской улицы, 23 – 25, сообщает «Петербургский дневник».

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Дворик очистили от мусора, населили многочисленными персонажами из произведений японского режиссера-аниматора, украсили территорию цветами. Попасть сюда могут все желающие совершенно бесплатно. Но только в дневное время, так как основатели сада – труппа уличного театра «Небесные бродяги» – уже столкнулись с мародёрством.

Самый первый сад Хаяо Миядзаки появился в 2021 году на месте многолетней свалки во дворе дома 12 на Биржевой линии и быстро стал локальной точкой притяжения. Однако в 2022 году «Небесным бродягам» пришлось переехать.