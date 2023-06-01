Тайны Йиглавы: чем известны мистические катакомбы

В Чехии есть небольшой симпатичный шахтерский городок под названием Йиглава. Здесь расположилась и огромная площадь с красивыми историческими зданиями, и многочисленные музеи, и одноименная река, вдоль которой можно прогуляться и насладиться открывающимися пейзажами.

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Однако Йиглаву многие знают не благодаря всему вышеперечисленному: город известен таинственным лабиринтом подземных тоннелей, протяженность которых составляет около 25 километров.

janina cz / Flickr

Точной информации о том, когда под городом появились первые катакомбы, на сегодняшний день нет. Известно, что во время Второй Мировой войны они использовались в качестве бомбоубежищ. А в наши дни любой желающий могут спуститься в подземелье – место является популярным у туристов.

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Призраки

Согласно первой из них, здесь блуждают привидения. Объяснение простое: тоннели пережили не одно столетие, стали свидетелями приличного количества самых разных событий, в связи с чем имеют особую энергетику. К тому же, эти лабиринты кто-то строил, и некоторые рабочие, как предполагается, в процессе погибли, а их души поселились в подземелье навсегда.

Свет

У лабиринта есть свои собственные таинственные достопримечательности: светящийся коридор один из них. О его существовании впервые заговорили более 20 лет назад. Небольшой отрезок пути излучает зеленоватый свет даже при полностью выключенном электричестве. Однако мистическую природу явления быстро обосновали: стены и пол покрыты фосфоресцирующими веществами.

В лабиринте имеется еще один коридор – он якобы светится ярче первого. Неизвестно, кто и когда обнаружил его, так как, по слухам, туристов в это место не пускают.

Кроме того, в катакомбах есть и подсвечивающаяся лестница: на ней вещества с фосфором пока не были обнаружены, а причина ее сияния – не установлена. Примечательно, что лестница светится не зеленым светом, а оранжевым.

Скептики считают, что немцы проводили научные эксперименты в чешском подземелье. В ходе них они могли использовать самые разные вещества и элементы, в том числе с содержанием "волшебного" фосфора.

Музыка

Прогуливаясь по лабиринту, якобы можно услышать звуки органа. Вроде бы сплошная романтика, но никто не понимает, за счет чего и откуда доносятся тревожные мелодии.

janina cz / Flickr

Из уст в уста на протяжении несколько десятилетий передается одна таинственная история с внушительным числом очевидцев. В начале 1990-х здесь работали археологи, которые рассказали, что отчетливо слышали органную музыку во время проведения работ.