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Зона молчания: аномалии мексиканской пустыни

На севере Мексики, в труднодоступной и удаленной местности, располагается таинственная пустыня, которую обычно называют зоной тишины или молчания. Местные жители ее избегают, а туристы, наоборот, наведываются сюда и даже оплачивают услуги гидов, которые их сопровождают.

Зона молчания: аномалии мексиканской пустыни
© Unsplash

Какие тайны отпугивают мексиканцев и привлекают путешественников – в материале "Рамблер".

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В далеких 1930-х годах над пустыней пролетал летчик, у которого внезапно перестало работать радио. После этого случая и другие пилоты стали утверждать об отсутствии связи во время пролета над пустыней.

Особую известность это место стало приобретать в конце 1960-х годов. Однажды с территории США была запущена ракета, пунктом назначения которой была база в городе Нью-Мексико. Но цель не была достигнута: летательный аппарат якобы сам по себе сменил курс и в итоге обосновался посреди уже впоследствии названной таким образом зоны молчания. По слухам, на поиски ракеты ушло три недели.

Но местные жители жалуются не только на перебои в связи. По рассказам некоторых из них, место притягивает к себе умирающих животных, которые идут сюда по доброй воле. По этой причине пустыню иногда называют кладбищем. Кроме того, неподалеку от мистической зоны якобы пропадали целые стада овец и другого рогатого скота. Находили их впоследствии или нет, достоверно не известно.

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Туристы сообщают, что при нахождении в этой зоне у них не работают телефоны, замирают часы и сходят с ума стрелки компасов. Особо впечатлительные путешественники заявляют о странных ощущениях в теле и покалывании, а также о жутких мутировавших грызунах и койотах, обитающих здесь.

Примечательно, что пустыня расположена между теми же параллелями, что и всем известный Бермудский треугольник. Кроме того, учеными фиксировалось приличное количество падающих на территорию пустыни метеоритов. Возможно, таинственная обитель располагается в зоне повышенного уровня магнетизма. Так это или нет на самом деле, предстоит выяснить исследователям, а всем остальным остается гадать, что за тайна окутала эту мексиканскую пустыню.

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