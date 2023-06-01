Эльбрус: загадки главного пика России

Эльбрус - высочайшая точка России и Европы.

Но это далеко не единственный по-настоящему удивительный факт о великой горе.

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Тайна имени

Гора Эльбрус имеет около десятка названий. На карачаево-балкарском языке она называется “Минги-тау”, что означает “вечная гора”. У кабардинцев она известна как Ошхамахо (гора счастья), а у адыгейцев — как Къусхьэмаху (гора, приносящая счастье).

Привычное для нас название, скорее всего, произошло от иранского Айтибарес (высокая гора), зендского Эльбурс (блестящий, сверкающий) или грузинского Ялбуз, что образовано от слияния тюркских “ял” — буря и “буз” — лёд. В XVII веке османский путешественник Эвлия Челеби также использовал по отношению к Эльбрусу слово “Эльбарс”, что можно перевести как “гора народа барсов”.

Лед и пламя великой горы

Эльбрус является спящим стратовулканом, последнее извержение которого произошло в 50-х годах нашей эры. Геологами на горе был обнаружен пепел от двух более древних извержений, произошедших 45 и 40 тысяч лет назад, последнее из которых связывается даже не с Эльбрусом, а с другим спящим вулканом Кавказа - Казбеком. По предположениям ученых, этот катаклизм послужил причиной ухода из горных пещер неандертальцев.

Площадь ледников, покрывающих Эльбрус, превышает 130 квадратных километров. Здесь рождаются такие крупные реки, как Кубань, Малка и Баксан. Снега и льды великой горы поят питьевой водой почти весь Кавказ.

Покорение Эльбруса

Русский академик Викентий Вишневский впервые определил высоту Эльбруса в 1813 году. В 1829 году группа под руководством генерала Георгия Эммануэля совершила первое восхождение на восточный пик (5621 метр), а первым на саму вершину взошел проводник Килар Хаширов. В 1874 году английская экспедиция под руководством Флоренса Гроува покорила более высокую западную вершину (5642 метра), а первым на человеком, поднявшимся на эту высоту, оказался балкарец Ахии Соттаев.

Русский военный топограф Андрей Васильевич Пастухов в 1890 году взошел на западную вершину, а спустя шесть лет – на восточную, став первым человеком, покорившим оба пика и составив подробные карты обоих склонов. Сегодня Эльбрус является одной из самых популярных вершин для альпинистов, оценивается по классификации гор как 2А снежно-ледовая, прохождение обеих вершин – 2Б. Существует и более сложные маршруты, такие как Эльбрус (З) по С-З ребру 3А.

"Пик Гитлера"

21 августа 1942 года капитан вермахта Хайнц Грот с группой лучших альпинистов из 1-й горнострелковой дивизии успешно покорили обе вершины Эльбруса с целью установки на них флагов Третьего рейха. Немецкая пропаганда использовала это событие как символ покорения всего Кавказа вообще Германией.

Они решили подчеркнуть покоренный статус Советского Кавказа, переименовав западную вершину горы в честь Гитлера.