Названа стоимость билета в ресторан «Седьмое небо» в советские годы

Названа стоимость билета на экскурсию в ресторан «Седьмое небо» в советские годы
Стоимость билета на экскурсию в ресторан «Седьмое небо» в Москве в советские годы назвали москвичи в комментариях под архивным фото заведения, опубликованных в Telegram-канале «Старая Москва».
«Билет стоил девять рублей — два рубля за просмотр окрестностей и на семь рублей — еда. Иногда, к купившим билеты за два рубля на обзорную площадку подходили и предлагали перейти на этаж ниже в ресторан за семь рублей. Деньги, естественно, шли мимо кассы», — поделился воспоминаниями один из подписчиков.
два рубля стоила экскурсия на обзорную площадку ресторана «Седьмое небо»
В меню в те годы были такие позиции, как салат «Столичный», жюльен из курицы с грибами, штрудель «Останкино» и согревающий напиток «Птичье молоко». Ресторан делился на три зала: бронзовый, серебряный и золотой.
«Была один раз, была счастлива, когда на землю спустились. Укачало», «Золотой зал. Когда мне было четыре года, актер Юрий Никулин угостил меня здесь конфетой "Петушок". До сих пор одна их любимых», «В январе была. Кафе работает, кофе попили. Ресторан нет», — прокомментировали юзеры.