Названа стоимость билета в ресторан «Седьмое небо» в советские годы

«Билет стоил девять рублей — два рубля за просмотр окрестностей и на семь рублей — еда. Иногда, к купившим билеты за два рубля на обзорную площадку подходили и предлагали перейти на этаж ниже в ресторан за семь рублей. Деньги, естественно, шли мимо кассы», — поделился воспоминаниями один из подписчиков.