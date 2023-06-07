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Мост из фильма «Любовь и голуби» почти полностью разрушился

Жители поселка Пиндуши в Карелии пожаловались на состояние моста из фильма «Любовь и голуби». Деревянная конструкция оказалась почти полностью разрушенной, пишет «Подъем».

Мост из фильма «Любовь и голуби» почти полностью разрушился
© Lenta.ru

Недовольные жители обратились к властям с вопросом о содержании. Глава Пиндушского городского поселения Сергей Гордеев заявил, что в прошлом этот мост использовался в качестве корабельного причала, пока в Пиндушах функционировала ремонтно-эксплуатационная база флота. Сейчас предприятие практически прекратило свою деятельность.

По словам Гордеева, ремонт моста не входит в планы администрации из-за ограниченного бюджета.

«На данном острове никто не проживает, он неживой, домов нет. Мост не стоит на балансе администрации, в связи с чем реконструировать мы его не можем, это будет нецелевое использование денежных средств поселения», — пояснил он.

Глава поселения добавил, что будущее моста зависит от инвестиций. К примеру, остров и переход к нему может купить или взять в аренду компания, чтобы использовать как туристический объект.

«Для нашего маленького поселения реконструкция или даже строительство нового моста, потому что необходимо новый мост строить, неподъемно, денежных средств у нас нет таких», — заключил Гордеев.

Ранее сообщалось, что жители чувашской деревни Голов оказались отрезаны от экстренных служб из-за аварийного состояния моста. Им пришлось везти больных до машины скорой помощи в ваннах и тачках.

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