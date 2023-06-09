Откуда взялись пирамиды в Боснии

О боснийских пирамидах мир узнал в 2006 году. Многие издания выходили с громкими заголовками на обложках. Но сейчас об этих пирамидах все забыли.

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"Рамблер" рассказывает, откуда взялись эти пирамиды и что еще можно найти в Боснии.

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В 2006 году мировая пресса раздула псевдонаучную сенсацию под названием «Боснийские пирамиды». На самом деле под этим термином скрываются флэтайроны - естественные геологические образования, находящиеся близ города Високо в Боснии.

Флэтайроны - это естественные геологические образования, которые имеют форму плоских пирамид или ступенек. Они образуются в результате эрозии горных пород и являются типичными для местности, где присутствуют слоистые породы. Название "флэтайрон" происходит от формы пирамиды, сторона которой напоминает утюг для глажки (с английского переводится как flat iron).

Гора Височица высотой 213 метров имеет форму пирамиды. На этой горе когда-то стоял город Високи. Идею о том, что под горой скрывается рукотворное сооружение, впервые подал археолог-любитель Семир Османагич. Он утверждал, что обнаружил «мощеные площади и туннели», «каменные блоки» и «древний цемент». Причем он ссылался на известных архитекторов, хотя позже выяснилось, что он только пригласил их на раскопки, но они так и не смогли приехать.

Раскопки начались в 2006 году, во время них форма горы была изменена таким образом, чтобы напоминать ступенчатую пирамиду. Но геологи все же доказали, что обе пирамиды - и солнца, и луны - не то иное как естественные образования, которые были созданы самой природой без всякого участия человека.

Власти Боснии подверглись серьезной критике за поддержку этой псевдонаучной сенсации, а вот бизнесмен и писатель Семир Османагич получил свою минуту мировой славы.