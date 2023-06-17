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Почему в Китае появились города-призраки, где никто не живет

Согласно официальной статистике, около 20% всего жилья в Китае пустует. В некоторых крупных городах стоят целые районы с построенными домами, в которых никто не живет. Там есть дороги, ходит общественный транспорт, работают магазины, но людей практически нет.

Почему в Китае появились города-призраки, где никто не живет
© Wikimedia Commons

Китай стал единственной страной в мире с массовым феноменом городов-призраков. Хорошее и доступное жилье там пустует, тогда как в более крупных и дорогих районах люди живут в небольших квартирах, где еле умещается вся семья. О том, почему так произошло, — в материале “Рамблера”.

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Городами-призраками обычно называют населенные пункты, которые оказались заброшены по какой-либо причине. С Китаем дело обстоит немного иначе. Городами-призраками здесь называют те, которые были построены, но так и остались пустыми.

Правила поведения в Китае, о которых не знают в России

Довольно долгое время инвестиции в рынок недвижимости в Китае были перспективными, прибыльными и безопасными. Поэтому многие люди вели бизнес именно в этой сфере. Компания-застройщик брала землю в аренду у государства, а потом строила на ней новое жилье. Предполагалось, что новые кварталы помогут разгрузить большие города, где жилья катастрофически не хватало. Однако пузырь недвижимости лопнул и инвестиции не оправдали ожиданий, случилось это по нескольким причинам.

Рост цен

В Китае действительно очень дорогое жилье даже в отдаленных от столицы районах. Строительные компании строили все больше и больше, при этом цены росли, жилье не становилось доступнее, поэтому люди перестали его покупать. В итоге квартиры стали настолько дорогими, что никто не захотел его покупать. У людей просто не осталось финансовых возможностей.

Преимущественно пожилое население

За последнее время в Китае увеличилось процентное соотношение пожилого населения. К 2050 году процент пожилых людей, согласно прогнозам, достигнет населения Китая. Такие люди не заинтересованы в покупке нового жилья, соответственно, чем больше пожилых в Китае становится, тем больше снижается спрос на новое жилье.

Низкая рождаемость

Несколько лет назад в Китае была искусственно ограничена рождаемость, следствием чего стало падение спроса на жилье. Кроме того, опросы показывают, что ценности жителей Китая также изменились. Теперь они сосредоточены на работе и карьере, а не на создании семьи, поэтому они спокойно живут в родительских домах и не требуют переезда.

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