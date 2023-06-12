Самый активный вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

На Гавайях извергается вулкан Килауэа, который признали самым активным в мире, пишет "Мир 24". Его название переводится как "изрыгающий, сильно растекающийся".

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На опубликованном видео заметно, как лава распространяется по территории. Там действует красный код авиационной опасности. Туристам не рекомендуют приближаться к раскаленной земле. До этого вулкан просыпался в январе, и извержение закончилось в марте.

Килауэа — щитовой вулкан на Гавайях. Он расположен юго-восточнее более высокого вулкана Мауна-Лоа. Высота Килауэа — 1243 метров над уровнем моря, основанием он уходит примерно на 5,5 километра на дно Тихого океана.