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Самый активный вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях

На Гавайях извергается вулкан Килауэа, который признали самым активным в мире, пишет "Мир 24". Его название переводится как "изрыгающий, сильно растекающийся".

Самый активный вулкан Килауэа начал извергаться на Гавайях
© Pxhere

На опубликованном видео заметно, как лава распространяется по территории. Там действует красный код авиационной опасности. Туристам не рекомендуют приближаться к раскаленной земле. До этого вулкан просыпался в январе, и извержение закончилось в марте.

Килауэа — щитовой вулкан на Гавайях. Он расположен юго-восточнее более высокого вулкана Мауна-Лоа. Высота Килауэа — 1243 метров над уровнем моря, основанием он уходит примерно на 5,5 километра на дно Тихого океана.

Год без лета: как выжили люди после извержения вулкана

Ранее "Рамблер" показывал извержение вулкана в Индонезии.

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