В Токио открыли самый большой закрытый парк Гарри Поттера

В Токио открылся тематический парк по мотивам фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Kyodo News.

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Парк под названием The Warner Bros. Studio Tour Tokyo — The Making of Harry Potter — самый большой закрытый аттракцион по мотивам «Гарри Поттера» в мире. В нем представлены декорации школы Хогвартс и техника, которая позволит посетителям ощутить себя авторами фильмов о Поттере.

В частности, в парке представлены движущиеся картины, видео для которых будут снимать сами посетители.