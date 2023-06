В Токио открыли самый большой закрытый парк Гарри Поттера

Парк под названием The Warner Bros. Studio Tour Tokyo — The Making of Harry Potter — самый большой закрытый аттракцион по мотивам «Гарри Поттера» в мире. В нем представлены декорации школы Хогвартс и техника, которая позволит посетителям ощутить себя авторами фильмов о Поттере.