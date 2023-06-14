«Дикая Мята 2023»: до фестиваля – 2 дня

До крупнейшего независимого музыкального фестиваля «Дикая Мята», который пройдет 16–18 июня в Тульской области на легендарном поле в пос. Бунырево, осталось всего 2 дня! Прямо сейчас на территории фестиваля возводятся сцены, строятся партнерские площадки, размечаются палаточные лагеря. Как проходит подготовка к фестивалю – смотрите в нашем репортаже с места событий.

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В данный момент строительство фестивального города находится на завершающем этапе и «Дикая Мята» практически готова встречать гостей 16 июня в 12:00. Установлены сцены и бэкстейджи, последний лоск наводят партнеры на своих зонах, а вместе с силовыми структурами Тульской области проработаны механики по безопасности гостей на фестивале. В онлайн-продаже на сайте мероприятия остались последние 2500 билетов. У зрителей еще есть возможность попасть на самый музыкальный фестиваль лета!

- Поле покошено и обработано от клещей, питьевые фонтанчики установлены, палаточные лагеря размечены, а фестивальная команда уже на поле. Как и обещали - парковка расширена и готова встречать гостей. С силовиками Тульской области проработаны схемы работы службы безопасности, и мы благодарим Правительство Тульской области за всестороннюю помощь и конструктивную работу над подготовкой фестиваля. Увидимся совсем скоро! – комментирует Андрей Клюкин.

Гостей «Дикой Мяты» ждет насыщенная музыкальная программа включающая более 100 выступлений, которые пройдут как на традиционных трех фестивальных сценах Sirena, Titana и «Веранда», так и на новых: Дачный Клуб Тинькофф и «Вашана Клуб», и, конечно, фестиваль соберет самых юных артистов на детской сцене «Ариэль».

Зрители смогут прекрасно провести время в многочисленных лаунж-зонах, заглянуть на территорию красоты Green Age, принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы, прослушать курс лекций в лектории, устроить командные соревнования в пляжном футболе и волейболе. В этом году также заработает бассейн, как и для самых маленьких зрителей, так и для взрослых – водный комплекс будет работать по расписанию, которое будет опубликовано в социальных сетях фестиваля. И это еще не все – в этом году на «Дикой Мяте» в зоне одного из партнеров можно будет зарегистрировать брак и отметить свадьбу прямо на поле. Все по-взрослому – гости, свадебная арка и сертификат о заключении брака на фестивале!

Лайн-ап «Дикой Мяты-2023»: Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Меги Гогитидзе, Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС, Palc, «Казускома», Spokan Girls, Пол Пунш, DenDerty, «Хмыров», «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», Matanya, «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Маяк, «Бонд с кнопкой», Gilead, Soltwine, «Манго Буст», «Чемодан Гризли» и многие другие. Полная программа выступлений доступна на сайте фестиваля.

Последние билеты на фестиваль можно приобрести на сайте mintmusic.ru, в продаже доступны категории билетов на все три дня (16–18 июня), на два дня (17-18 июня) и на один день (18 июня), а также можно приобрести места на парковку и под свою палатку. В день фестиваля билеты будут доступны в кассе.

Больше информации - в социальных сетях фестиваля.

«Дикая Мята» — 3 дня музыки и любви! Это будет легендарно!

16–18 июня 2023, Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево

Стоимость билетов: от 1250 до 7000 рублей. Повышение цен 16 июня 2023.