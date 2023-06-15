Что делать летом 2023: Летние лагеря для взрослых

Смена в летнем лагере похожа на маленькую жизнь. Вы же помните, как это было в детстве? Утром зарядка, завтрак, потом кружки, прогулки, сценки, а вечером посиделки у костра или дискотека. Взрослым это тоже доступно. Делимся подборкой летних лагерей для взрослых, где можно активно отдыхать и с удовольствием саморазвиваться.

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7 летних лагерей для взрослых

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Где: Россия, Турция, Черногория, Грузия

Когда: все лето

Летний лагерь для удаленщиков, где можно проводить время с пользой, не отвлекаясь от работы. Станции «Смены» располагаются как в России, так и за ее пределами, участники размещаются в комфортабельных номерах, домиках или апартаментах, а организаторы берут на себя все активности и нетворкинг. В зависимости от выбранной станции, вы можете попробовать серфинг, яхтинг или принять участие в походе.

Где: Подмосковье

Когда: 28-30 июля

Лагерь, впитавший в себя все лучшее из нашего детства. Зарядка, прогулки на свежем воздухе, творческие мастер классы днем и традиционная вечерняя свечка. За время трехдневной смены вы устроите себе полноценный digital detox, а также заново встретитесь со своим внутренним ребенком.

Где: Москва, Санкт-Петербург

Когда: с июля по август

Летние лагеря для креативных и активных людей, которые готовы к полному погружению в новый опыт на несколько дней. Каждая смена посвящена одной ключевой теме: кино, театр, стендап, хореография и многое другое. Под внимательным взглядом наставников участники смены будут раскрывать в себе творческий потенциал, осваивать новые навыки и, конечно же, общаться.

Где: Байкал

Когда: 1-9 июля, 12-22 июля

Первый российский лагерь для взрослых на Байкале. Участники летних смен окажутся наедине с прекраснейшей природой, отдохнут от шума больших городов и разрывающихся мессенджеров. Вместо будничной суеты лагерь предлагает наполнить свое время прогулками, живым общением и творческими активностями.

Где: Казань

Когда: 27-30 июля

Digital Detox лагерь в Татарстане для всех, кто устал жить по часам и чувствует себя героем «Черного зеркала». В лагере нет ни электронных устройств, ни часов — отличная возможность настроить свои циркадные ритмы заново, замедлиться и научиться наслаждаться каждой секундой жизни, не думая о дедлайнах.

Где: Мурманск, Калининград, Дагестан

Когда: все лето

Короткие и насыщенные поездки для тех, кто хочет привести в порядок тело и разум, растянуть уставшую от повседневной работы спину и очистить мысли. Организаторы туров проводят ежедневные практики йоги и медитаций, а в свободное время вместе с участниками посещают местные достопримечательности.

Где: Карелия

Когда: июль-август